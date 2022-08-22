قيمة الدولار ترتفع إلى أعلى مستوى لها منذ خمسة أسابيع مقابل اليورو

سجل الدولار الأمريكي أعلى مستوى له منذ خمسة أسابيع الاثنين مع تكرار مسؤولي البنك المركزي الأمريكي لموقفهم المتعلق بتشديد السياسة النقدية قبل ندوة جاكسون هول المقررة هذا الأسبوع. وانخفض اليورو إلى أدنى مستوى له منذ خمسة أسابيع بعد أن أعلنت روسيا عن توقف لمدة ثلاثة أيام لإمدادات الغاز الأوروبية عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 في نهاية هذا الشهر، ما أدى إلى تفاقم أزمة الطاقة في المنطقة.

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شهد الدولار ارتفاعا مقابل اليورو لبضع لحظات الاثنين وذلك بفضل تصميم العديد من أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تشديد سياستهم النقدية. كما أن الاقتصاد الأوروبي سيعاني من الارتفاع الذي تشهده أسعار الطاقة التي ستحد من مجال مناورة البنك المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا، حيث فقد اليورو حوالي الساعة 08:50 ت غ (10:50 صباحا في باريس) 0,29% ليصل إلى 1,0008 دولار، بعد انخفاضه إلى 0,9990 دولار، فيما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0,24% إلى 1,1801 دولار، وهي مستويات لم يشهدها السوق منذ منتصف تموز/يوليو.

ويقترب اليورو من أدنى مستوياته هذا العام عند 0,9952 دولار. وفي حال انخفاض العملة الأوروبية الموحدة إلى ما دون هذا الحد، فسوف تسجل نسبا غير مسبوقة منذ 2002، العام الذي طرحت خلاله للتداول.

في الجانب الأمريكي، وفي حين راهن بعض الصرافين على أن الاحتياطي الفدرالي سوف يبطئ وتيرة رفع معدلات الفائدة، حاول العديد من المسؤولين في البنك المركزي الأمريكي إقناعهم بأن رفع أسعار الفائدة سيستمر.

وقال المحلل في كوميرزبنك، أولريخ لوختمان إن "ندوة جاكسون هول" التي تعقد "في نهاية الأسبوع... ستشكل فرصة جديدة للاحتياطي الفيدرالي لإقناع السوق".

وسيتحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجمعة في هذا الاجتماع لحكام البنوك المركزية.

من جهتها "تستعد أوروبا لوقف جديد لخط أنابيب غاز نورد ستريم 1 في وقت لاحق هذا الشهر"، وفق ما قال المحلل في أواندا كريغ إيرلام.

وأعلنت شركة غازبروم الروسية العملاقة الجمعة تعليق شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا لمدة ثلاثة أيام من 31 آب/أغسطس إلى 2 أيلول/سبتمبر بهدف "الصيانة"، ما يثير مخاوف من حدوث نقص في موارد الطاقة في أوروبا حيث تتهم موسكو بالابتزاز في هذا المجال.

نتيجة لذلك، ارتفع سعر الغاز الأوروبي (العقد الآجل الهولندي TTF) ووصل إلى 292,995 يورو للميغاواط/ساعة الاثنين، مقتربا من أعلى مستوياته على الإطلاق التي سجلت في الأيام الأولى من بدء الحرب في أوكرانيا.

فرانس24/ أ ف ب

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