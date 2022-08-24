سوناطراك الجزائرية تعلن عن اكتشاف نفطي جنوب غرب البلاد يقدر حجمه بنحو 151 مليون برميل

مقر شركة سوناطراك بالعاصمة الجزائرية. © رويترز/ أرشيف

نص: فرانس24 تابِع 1 دقائق

أعلنت شركة النفط والغاز الجزائرية سوناطراك الأربعاء أنها اكتشفت كميات مهمة من النفط تقدر بنحو 151 مليون برميل بولاية أدرار جنوب غرب البلاد. وسبق للشركة أن وقعت أواخر شهر ماي المنصرم اتفاقا مع شركة سينوبك الصينية للبترول والكيماويات بهدف إنتاج مشترك للنفط تقدر قيمته بـ490 مليون دولار.