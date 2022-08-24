سوناطراك الجزائرية تعلن عن اكتشاف نفطي جنوب غرب البلاد يقدر حجمه بنحو 151 مليون برميل

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مقر شركة سوناطراك بالعاصمة الجزائرية.
مقر شركة سوناطراك بالعاصمة الجزائرية. © رويترز/ أرشيف
نص: فرانس24 تابِع
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أعلنت شركة النفط والغاز الجزائرية سوناطراك الأربعاء أنها اكتشفت كميات مهمة من النفط تقدر بنحو 151 مليون برميل بولاية أدرار جنوب غرب البلاد. وسبق للشركة أن وقعت أواخر شهر ماي المنصرم اتفاقا مع شركة سينوبك الصينية للبترول والكيماويات بهدف إنتاج مشترك للنفط تقدر قيمته بـ490 مليون دولار.

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اكتشفت شركة الطاقة الوطنية الجزائرية سوناطراك كميات كبيرة من النفط بمنطقة السبع بولاية أدرار وفق ما أعلنت الأربعاء وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وأضافت الوكالة نقلا عن الشركة المملوكة للدولة بأن حجم الاكتشاف النفطي يقدر بنحو 151 مليون برميل.

وسبق للشركة أن أعلنت منذ مطلع سنة 2022، عن 4 اكتشافات ضخمة للنفط والغاز بمواقع عدة جنوبي البلاد.

 

فرانس24/ رويترز

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