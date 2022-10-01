إيلون ماسك يعرض الروبوت الشهير الشبيه بالإنسان"أوبتيموس" متعهدا بأن يكون جاهزا قريبا ليحل مكان البشر في العمل

خلال فعالية "يوم الذكاء الاصطناعي"، عرض إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا الجمعة نموذجا أوليا للروبوت الشبيه بالإنسان "أوبتيموس"، الذي يتوقع أن يكون قادرا على أن يحل مكان البشر في العمل. وقال ماسك إن الروبوتات الموجودة حاليا "تفتقد إلى وجود مخ" والقدرة على حل المشكلات بنفسها. وتسعى شركة صناعة السيارات الكهربائية من إنتاج الملايين منه وبيعه بأقل من 20 ألف دولار.

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عرض إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا الجمعة نموذجا أوليا للروبوت الشبيه بالإنسان "أوبتيموس" وتوقع أن تتمكن شركة صناعة السيارات الكهربائية من إنتاج الملايين منه وبيعه بأقل من 20 ألف دولار. وأوضح ماسك خلال فعالية "يوم الذكاء الاصطناعي" في مكتب تيسلا في بالو ألتو بولاية كاليفورنيا الأمريكية حيث تم عرض الروبوت "لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لتحسين أوبتيموس وإثبات كفاءته".

وأوضحت تيسلا أنه تم تطوير نموذج أولي للروبوت في فبراير/شباط وسار هذا النموذج على خشبة المسرح ولوح للمتفرجين الجمعة. وعرضت تيسلا مقطعا مصورا للروبوت وهو يؤدي مهاما بسيطة مثل حمل صناديق وري نباتات ورفع قضبان معدنية في محطة إنتاج في مصنع للشركة في كاليفورنيا.

وعرض الفريق روبوت الجيل الحالي الأكثر انسيابية على عربة وقال ماسك إنه يأمل أن يتمكن من السير بنفسه قريبا. موضحا أن الروبوتات الموجودة حاليا "تفتقد إلى وجود مخ" والقدرة على حل المشكلات بنفسها. وقال إنه على النقيض من ذلك فإن أوبتيموس سيكون "روبوتا بارعا للغاية" تهدف تسلا إلى إنتاجه بالملايين. وقال إنه يتوقع أن يتكلف أقل من 20 ألف دولار.

وأشار ماسك وممثلو تيسلا بأن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لتحقيق ما تهدف إليه الشركة من إنتاج روبوت بكميات كبيرة وبتكلفة منخفضة باستخدام تقنية صممتها تيسلا ستكون قادرة على أن تحل محل البشر في العمل.

وقال الملياردير إن نشاط تيسلا في مجال الروبوتات سيكون أكثر قيمة من سياراتها، على أمل التوسع إلى ما هو أبعد من السيارات ذاتية القيادة التي لم تصبح حقيقة واقعة بعد على الرغم من وعوده المتكررة.

وقال ماسك إنه يمكن استخدام الروبوتات في المستقبل في المنازل وإعداد وجبات العشاء وقص العشب ورعاية كبار السن وحتى أن تصبح "رفيقا" للبشر.

فرانس24/ رويترز

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