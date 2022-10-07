الولايات المتحدة: القضاء يجمد دعوى تويتر ضد ماسك للسماح بإتمام صفقة شراء المنصة

أوقفت الخميس دعوى تويتر القضائية بحق الملياردير إيلون ماسك حتى يوم 28 أكتوبر/ تشرين الأول للسماح له بإتمام صفقة شراء المنصة. ويأتي ذلك بعد أن أعلن ماسك أنه يعتزم إتمام صفقة الاستحواذ على تويتر مقابل 44 مليار دولار.

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أظهرت وثيقة قضائية الخميس أن قاضيا في ولاية ديلاوير الأمريكية أمر بوقف دعوى تويتر بحق إيلون ماسك حتى الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي يوم 28 أكتوبر/ تشرين الأول للسماح للملياردير بإتمام صفقة الاستحواذ على تويتر.

والثلاثاء أبلغ تويتر الهيئات الأمريكية الناظمة تسلمه رسالة من إيلون ماسك يذكر فيه إنه سيمضي قدما في الاتفاق الذي وقعه هذا العام للاستحواذ على المنصة مقابل 44 مليار دولار.

وأكد تويتر في تغريدة أن "نية الشركة هي إتمام الصفقة بسعر 54,20 دولارا للسهم الواحد"، مشيرا إلى أن ماسك ربما قرر التخلي عن معركته القانونية لإلغاء الصفقة.

وتضمنت الشروط المذكورة في الرسالة وقف المحكمة بشكل فوري جميع إجراءات الدعوى ضد ماسك الذي كان من المقرر أن يتم الاستماع إليه تحت القسم في وقت لاحق هذا الأسبوع.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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