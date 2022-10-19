المغرب ينشئ صندوقا بقيمة 4.1 مليار يورو "لإضفاء دينامية جديدة على الاستثمار العمومي"

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سياح أجانب في مدينة مراكش، جنوب المغرب، في 15 مايو/أيار 2022.

أقرت الحكومة المغربية مساء الثلاثاء إطلاق صندوق سيادي بقيمة 4.1 مليار يورو يهدف "لإضفاء دينامية جديدة على الاستثمار العمومي" في مواجهة الأزمة الاقتصادية في البلاد، بحسب ما أعلن الديوان الملكي. وتم تعيين المصرفي السابق محمد بنشعبون، وزير المالية بين العامين 2018 و2021 وسفير المملكة حتى الآن في فرنسا، مديرا عاما لـ "صندوق محمد السادس للاستثمار".

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أقرت الحكومة المغربية مساء الثلاثاء إطلاق "صندوق محمد السادس للاستثمار"، وهو صندوق سيادي يهدف "لإضفاء دينامية جديدة على الاستثمار العمومي" في مواجهة الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وبحسب وسائل إعلام محلية فإن هذا الصندوق سيُرفد بـ45 مليار درهم (4.1 مليار يورو)، ثلثها مصدره ميزانية الدولة والثلثان الباقيان من كيانات استثمارية وطنية ودولية.

وفي بيان، قال الديوان الملكي إنه تقرر "تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار" الذي أنشئ في 2020، وذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء برئاسة الملك محمد السادس. وأضاف أن هذا الصندوق يرمي "لإضفاء دينامية جديدة على الاستثمار العمومي بتوجيهه لمشاريع البنيات التحتية والاستراتيجيات القطاعية الطموحة، بما يعزز تنافسية المنتوج الوطني، وتقوية السيادة الوطنية، على المستوى الغذائي والصحي والطاقي".

وبحسب البيان فقد عين الملك محمد السادس خلال جلسة مجلس الوزراء المصرفي السابق محمد بنشعبون، وزير المالية بين العامين 2018 و2021 وسفير المملكة حتى الآن في فرنسا، "مديرا عاما لصندوق محمد السادس للاستثمار".

وبتعيينه على رأس الصندوق السيادي سيغادر بنشعبون وظيفته الدبلوماسية للانصراف لمهمته الجديدة.

فرانس 24 / أ ف ب

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