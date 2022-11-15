بعد ميتا وتويتر...أمازون تستعد لتسريح 10 آلاف موظف هذا الأسبوع

شعار أمازون خارج مركز توزيع تابع للشركة في جزيرة ستاتن، نيويورك، الولايات المتحدة، 25 تشرين الثاني، نوفمبر 2020.

تخطط شركة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت أمازون دوت كوم تسريح نحو عشرة آلاف عامل في وظائف إدارية وتكنولوجية هذا الأسبوع، في أكبر خفض من نوعه تقدم عليه الشركة حتى الآن.ويأتي الخفض نتيجة بيئة الاقتصاد الكلي التي تواجهها أمازون وشركات أمريكية.

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ذكر مصدر مطلع الإثنين لوكالة رويترز أن شركة أمازون دوت كوم تخطط لتسريح نحو عشرة آلاف موظف في مناصب إدارية وتكنولوجية ابتداء من هذا الأسبوع، في أكبر خفض من نوعه تقدم عليه الشركة حتى الآن.

وسيمثل تقليص الوظائف، الذي أوردت صحيفة نيويورك تايمز نبأ بشأنه في وقت سابق، نحو 3% من موظفي أمازون. وقال المصدر لرويترز إن العدد الدقيق قد يختلف مع مراجعة أمازون لأولوياتها داخل أقسام الشركة.

وتعتزم شركة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت خفض وظائف في وحدتها للأجهزة، والتي تصنع المساعد الصوتي أليكسا وكاميرات الأمن المنزلية، بالإضافة إلى قسم البيع بالتجزئة والموارد البشرية. ولا يزال الإطار الزمني الذي ستبلغ خلاله أمازون موظفيها بالتسريح غير واضح.

وعزا المصدر هذا الخفض إلى بيئة الاقتصاد الكلي التي تواجهها أمازون وشركات أخرى، والتي تشهد حالة من عدم اليقين.

وسجلت الوحدة التي تضم أليكسا خسارة تشغيلية تزيد عن 5 مليارات دولار سنويا، مع تفكير أمازون فيما إذا كان ينبغي عليها التركيز على إضافة إمكانات جديدة عندما يستخدم العملاء الجهاز في وظائف قليلة فقط.

وتتوقع أمازون ومقرها سياتل حدوث تباطؤ في نمو المبيعات في موسم العطلات المربح عادة.

وأمازون هي أحدث شركة أمريكية تجري تخفيضات كبيرة في قاعدة موظفيها للاستعداد لتراجع اقتصادي محتمل.

وكانت ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، قالت الأسبوع الماضي إنها ستلغي أكثر من 11 ألف وظيفة، أو 13% من قوتها العاملة، لخفض التكاليف. وتشمل الشركات الأخرى تويتر المملوكة لإيلون ماسك، ومايكروسوفت وسناب.

وأدى تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع تكلفة العمالة والنقل إلى إعاقة الشركات التي كانت قد استعانت بعدد كبير من القوى العاملة خلال جائحة كورونا عندما ارتفع الطلب على التجارة الإلكترونية وغيرها من الخدمات عبر الإنترنت.

ومع تضرر طلب المستهلكين من ارتفاع الأسعار وتكاليف الاقتراض، يفكر الكثيرون في خفض الوظائف.

وفقدت أسهم أمازون أكثر من 40% من قيمتها حتى الآن هذا العام. وانخفضت 1.1% في تعاملات منتصف الإثنين إلى 99.67 دولار للسهم.

فرانس24/رويترز

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