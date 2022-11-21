الدوحة توقع عقدا طويل الأمد مع بكين لتزويدها بالغاز لمدة 27 عاما

غاز © صورة ملتقطة من شاشة فرانس24

وقعت الدوحة اتفاقا مع بكين لتزويدها بـ4 ملايين طن من الغاز المسال سنويا لمدة 27 عاما، وذلك بموجب عقد مع سينوبك الصينية، في صفقة تعد الأطول زمنيا فيما يتعلق بتصدير الغاز.