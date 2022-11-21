الدوحة توقع عقدا طويل الأمد مع بكين لتزويدها بالغاز لمدة 27 عاما
نشرت في:
وقعت الدوحة اتفاقا مع بكين لتزويدها بـ4 ملايين طن من الغاز المسال سنويا لمدة 27 عاما، وذلك بموجب عقد مع سينوبك الصينية، في صفقة تعد الأطول زمنيا فيما يتعلق بتصدير الغاز.
إعلان
أعلنت قطر الإثنين أنها وقعت اتفاقا مدته 27 عاما مع الصين لتزويدها بالغاز المسال، مشيرة أنها تعد أطول صفقات الغاز.
وقالت قطر للطاقة إنه بموجب الاتفاق ستقوم بتزويد سينوبك الصينية بـ"4 ملايين طن من الغاز المسال سنويا على امتداد 27 سنة"
فرانس 24 / أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوماشترك