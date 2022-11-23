المغرب: محمد السادس يدعو لتسريع وتيرة تطوير الطاقة المتجددة في البلاد

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أفاد بيان للديوان الملكي المغربي بأن العاهل محمد السادس ترأس الثلاثاء في الرباط جلسة عمل دعا فيها إلى تسريع وتيرة تطوير الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من أجل تعزيز سيادته في مجال الطاقة وتقليص كلفتها. وأوضح البيان أن تسريع وتيرة أعمال التطوير يتضمن "إنجاز المشاريع الثلاثة للطاقة الشمسية نور-ميديلت وتحلية مياه البحر والقطاع الواعد للهيدروجين الأخضر واستخداماته".

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دعا الملك محمد السادس الثلاثاء إلى تسريع وتيرة تطوير الطاقة المتجددة في المغرب، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من أجل تعزيز سيادة بلاده في مجال الطاقة وتقليص كلفتها و"التموقع في الاقتصاد الخالي من الكربون في العقود القادمة".

وأفاد بيان للديوان الملكي بأن العاهل المغربي ترأس الثلاثاء في قصره بالرباط جلسة عمل "خُصصت لتطوير الطاقات المتجددة والآفاق الجديدة في هذا المجال" وكذا "التثمين الأمثل لتنافسية المغرب من أجل استقطاب مزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية في هذا القطاع".

وأضاف البيان أن جلسة العمل هذه "تندرج في إطار التتبع المنتظم لصاحب الجلالة للأهداف الاستراتيجية التي حددتها المملكة في مجال تطوير الطاقات المتجددة على نطاق واسع، ولا سيما فيما يتعلق برفع حصة هذه الطاقات إلى أزيد من 52 في المئة من المزيج الكهربائي الوطني في أفق 2030".

وأوضح البيان أن تسريع وتيرة هذه الأعمال يتضمن بالأساس "إنجاز المشاريع الثلاثة للطاقة الشمسية نور-ميديلت وتحلية مياه البحر والقطاع الواعد للهيدروجين الأخضر واستخداماته".

وكان المغرب قد أنشأ في ورزازات، جنوبي المملكة، واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، بتمويل أوروبي على مساحة 1.5 مليون متر مربع.

ويهدف المغرب للحصول على 52 في المائة من احتياجاته من الكهرباء من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، ارتفاعا من نحو 30 في المائة حاليا.

فرانس24/ رويترز

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