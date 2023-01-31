بوتين يبحث مع بن سلمان سبل التعاون للحفاظ على استقرار أسعار النفط

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أفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصل الإثنين بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لبحث التعاون بين البلدين في إطارتجمع أوبك+ ، حيث من المتوقع أن توصي لجنة في هذه المجموعة بالحفاظ على سياسة إنتاج النفط الحالية. ويجتمع الأربعاء عبر الإنترنت وزراء من منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا.

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ذكر الكرملين في بيان أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان الاثنين لبحث التعاون في إطار تجمع أوبك+ للحفاظ على استقرار أسعار النفط.

وقال مندوبان في أوبك+ لرويترز الاثنين إن من المرجح أن توصي لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في المجموعة بالإبقاء على سياسة إنتاج النفط الحالية.

ومن المقرر أن يعقد وزراء من منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، فيما يعرف باسم أوبك+، اجتماعا عبر الإنترنت يوم الأربعاء.

وبدا إنتاج النفط الروسي صامدا حتى الآن في مواجهة العقوبات الغربية المفروضة بعد أن أرسلت موسكو قواتها إلى أوكرانيا في 24 فبراير شباط وفرضت الدول الغربية سقفا على أسعاره في ديسمبر كانون الأول.

فرانس 24 /رويترز

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