إيران تعلن اكتشاف مخزون ضخم من الليثيوم المكون الأساسي لإنتاج بطاريات السيارات والأجهزة الإلكترونية

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قالت إيران إنها اكتشفت مخزونا ضخما من الليثيوم، وفق ما أعلنت وسائل إعلام رسمية. ويعد الليثيوم المكوّن الأساسي لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية، فيما تعتبر أستراليا وتشيلي والأرجنتين والصين من أبرز الدول المنتجة لهذا المعدن.

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قال التلفزيون الرسمي في إيران نقلا عن المسؤول في وزارة الصناعة والتعدين والتجارة محمد هادي أحمدي السبت، "للمرة الأولى في إيران تم اكتشاف مخزون من الليثيوم في همدان". ويُقدر هذا المخزون بـ "8,5 مليون طن"، وفق المدير العام لقسم التشغيل في الوزارة.

ويعتبر الليثيوم الذي يطلق عليه "نفط القرن الحادي والعشرين"، مكونا رئيسيا لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية. ومن المفترض أن يسمح للسيارات بالاستغناء عن الوقود الذي يبعث غاز ثاني أكسيد الكربون.

كما يعتبر هذا المعدن الأبيض أيضا ضروريا لإنتاج البطاريات القابلة للشحن والمستخدمة في الهواتف المحمولة وأجهزة إلكترونية أخرى.

ووفق تقرير نشرته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في العام 2022، فهناك 89 مليون طن من الليثيوم في كل أنحاء العالم.

وتعتبر أستراليا وتشيلي والأرجنتين والصين من أبرز الدول المنتجة لهذا المعدن.

وفي العام 2022، ارتفعت أسعار الليثيوم بشكل كبير، بسبب ارتفاع أسعار المكونات والتضخم عموما، في حين ازداد الطلب على وسائل النقل النظيف في كل أنحاء العالم.

هذا، وتملك إيران التي تضرر اقتصادها جراء العقوبات الدولية خصوصا الأمريكية، العديد من الموارد الطبيعية كالغاز والنفط والنحاس والحديد.

فرانس24/أ ف ب

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