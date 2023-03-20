تراجع أسواق المال الأوروبية عند بدء التداول رغم صفقة شراء مصرف"كريدي سويس"

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تشهد أسواق المال الأوربية الإثنين تراجعا، رغم صفقة شراء مصرف "كريدي سويس" وهي خطوة رحبت بها عدة جهات أوروبية وأمريكية نظرا إلى أنها قد تمنع حدوث اضطرابات في الأسواق المالية التي تأثرت بعد إفلاس "سيليكون فالي بنك" في الولايات المتحدة. ورغم استحواذ "يو بي أس" على"كريدي سويس" إلا أن عدة بورصات أوروبية كلندن وباريس وفرانكفورت سجلت تراجعا صباح الإثنين.

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سجلت أبرز أسواق المال الأوروبية تراجعا عند بدء جلسات التداول الإثنين رغم صفقة شراء مصرف كريدي سويس الهادفة الى تجنب أزمة جديدة في القطاع المصرفي العالمي. واستحوذ بنك "يو بي أس" الأكبر في سويسرا الأحد على منافسه "كريدي سويس" الذي يواجه أزمة خطيرة، بعد مفاوضات شاقة، في حين أعلنت الحكومة توفير ضمانات كبرى أملا بتجنّب أزمة حادة وباستعادة "ثقة" المستثمرين في العالم أجمع.

وتراجع الإثنين أبرز مؤشر في بورصة لندن بنسبة 1,1% ليصل الى 7,258,31 نقطة. وفي منطقة اليورو تراجع مؤشر بورصة فرانكفورت 1,0% ليصل الى 14,617,00 نقطة ومؤشر بورصة باريس بنسبة 0,8% الى 6,868,51.

وسجل بنك "بي أن بي باريبا" تراجعا بنسبة 8% ودويتشه بانك بنسبة 5%. ومن الخزانة الأمريكية إلى المصرف المركزي الأوروبي، سارعت جهات عدّة إلى الترحيب بخطوة شراء بنك "يو بي أس" في سويسرا الأحد منافسه "كريدي سويس"خشية حصول اضطرابات جديدة في الأسواق التي أضعفها إفلاس "سيليكون فالي بنك" في الولايات المتحدة.

لكن رغم ذلك تراجعت اسهم المصرفين الإثنين، حيث انهيار سهم كريدي سويس بنسبة 63,70% عن سعر استحواذ "يو بي أس" عليه. كما تراجع سهم "يو بي أس" بنسبة 8,77% في البورصة.

وتبلغ قيمة الصفقة ثلاثة مليارات فرنك سويسري (3,02 مليار يورو) مستحقة الدفع على شكل أسهم، أي 0,76 فرنك للسهم الواحد بعدما كانت قيمة سهم كريدي سويس الجمعة 1,86 فرنك سويسري.

فرانس 24 / أ ف ب

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