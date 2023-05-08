الحكومة الإسرائيلية توافق على زيادة صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر
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وافق وزراء الحكومة الإسرائيلية الإثنين على خطة بناء خط أنابيب جنوب البلاد يمتد مسافة 65 كيلومترا إلى الحدود مع مصر لنقل ستة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا بهدف زيادة الصادرات للقاهرة. وكانت إسرائيل قد شرعت في تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر منذ يناير/كانون الثاني عام 2020 في إطار صفقة هي الأهم منذ اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين البلدين عام 1979.
أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية الإثنين عن موافقة الحكومة على زيادة صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر عبر خطة لتوسيع شبكة خطوط الأنابيب الإسرائيلية.
وتزود إسرائيل القاهرة بالفعل بالغاز من حقولها البحرية، ووقع البلدان معا اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز الصادرات إلى أوروبا أيضا.
وقالت الوزارة إن الموافقة التي صدرت الإثنين تسمح ببناء خط أنابيب في جنوب إسرائيل بقيمة 900 مليون شيكل (248 مليون دولار) والذي سيمتد لمسافة 65 كيلومترا إلى الحدود مع مصر وسينقل ستة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا.
فرانس24/ رويترز
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