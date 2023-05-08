الحكومة الإسرائيلية توافق على زيادة صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر

منصة النفط التي أقيمت لاستغلال رصيف ليفياثان، قبالة الساحل الإسرائيلي. © أ ف ب/ أرشيف

نص: فرانس24 تابِع 1 دقائق

وافق وزراء الحكومة الإسرائيلية الإثنين على خطة بناء خط أنابيب جنوب البلاد يمتد مسافة 65 كيلومترا إلى الحدود مع مصر لنقل ستة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا بهدف زيادة الصادرات للقاهرة. وكانت إسرائيل قد شرعت في تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر منذ يناير/كانون الثاني عام 2020 في إطار صفقة هي الأهم منذ اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين البلدين عام 1979.