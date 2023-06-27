رئيس الوزراء الصيني يدعو إلى تعميق العولمة الاقتصادية والتعاون

اعتبر رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ الثلاثاء الجهود التي يبذلها الغرب لـ"تخفيف مخاطر" الاقتصاد العالمي "فرضية زائفة"، ودعا إلى تعميق العولمة الاقتصادية والتعاون وذلك خلال افتتاحه منتدى "دافوس الصيف" شمال الصين. وهو أول منتدى بعد توقف دام ثلاث سنوات بسبب وباء كوفيد، ومن المقرر أن يستمر إلى غاية الخميس.

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رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ يلقي خطابا في افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي في تيانجين في 27 حزيران/يونيو 2023

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خلال افتتاحه لما يعرف بمنتدى "دافوس الصيف" شمال الصين، قال رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ الثلاثاء للمندوبين المشاركين في كلمة دعا فيها إلى تعميق العولمة الاقتصادية والتعاون "في الغرب، يبالغ بعض الناس بإبراز أهمية ما يسمى -تقليص الاعتماد- و-التخفيف من المخاطر-"

وقال الوزير الأول الصيني: "هذان المفهومان (...) فرضية خاطئة، لأن تطور العولمة الاقتصادية جعل الاقتصاد العالمي كيانا مشتركا نتداخل فيه أنا وأنت".

وتابع مؤكدا أن "اقتصادات العديد من الدول تختلط مع بعضها البعض وتعتمد على بعضها البعض وتحقق إنجازات بسبب بعضها البعض وتتطور معا". مضيفا، "هذا في الواقع شيء جيد، وليس سيئا".

ويعتبر اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة تيانجين الساحلية المعروف باسم "دافوس الصيف"، الأول بعد توقف دام ثلاث سنوات بسبب وباء كوفيد، ومن المقرر أن يدوم إلى يوم الخميس المقبل.

فرانس24/أ ف ب

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