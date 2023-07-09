شركة سوناطراك الجزائرية توقع عقودا مع "توتال إنرجيز" الفرنسية لإنتاج الغاز قيمتها 700 مليون دولار

ذكر بيان لشركة سوناطراك الجزائرية أنها وقعت الأحد ثلاثة عقود مع "توتال إنرجيز" الفرنسية لإنتاج الغاز والمكثفات سيفوق بموجبها إجمالي الإنتاج في الحقول المستغلة بين الشركتين 100 ألف برميل مكافئ نفط في اليوم بحلول عام 2026 مقابل الإنتاج الحالي البالغ حوالي 60 ألف برميل. وتتضمن الاتفاقية التي وقعها الطرفان بالجزائر العاصمة تطوير حقلين للغاز بأقصى جنوب شرق البلد العضو في منظمة أوبك بقيمة إجمالية تقدر بـ 739 مليون دولار.

إعلان اقرأ المزيد

وقعت شركة سوناطراك الجزائرية و"توتال إنرجيز" الفرنسية، الأحد بالعاصمة الجزائر، عقدين للمحروقات وعقدا يتعلق بتمديد الالتزامات التعاقدية بين الشركتين لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال.

ووقع العقود الرئيس التنفيذي لسوناطراك توفيق حكار والرئيس التنفيذي لـ"توتال" باتريك بويانيه، اللذان أكدا "تعزيز شراكتهما التجارية التي تسمح لهما بلعب دور رئيسي في تموين السوق الفرنسية والأوروبية بالغاز" بحسب البيان.

وأضاف البيان أن عقدي المحروقات يتعلقان بالحقول التي تستغل بالشراكة في جنوب الجزائر بين سوناطراك وتوتال مع "الاستفادة من الأحكام المنصوص عليها في قانون المحروقات" للعام 2019 الذي يمنح إعفاءات ضريبية وجمركية للمستثمرين الأجانب.

ونص العقد الأول على استثمارات بقيمة 332 مليون دولار لاستخراج "43 مليار متر مكعب من الغاز و4,3 ملايين طن من المكثّفات و5,7 ملايين طن من غاز البترول المسال"، كما جاء في البيان الذي اوضح أن العقد الثاني ينص على استثمارات بقيمة 407 ملايين دولار لإنتاج "11,5 مليار متر مكعب من الغاز و1,3 مليون طن من المكثفات و1,6 مليون طن من غاز البترول المسال".

وذكرت سوناطراك أن إجمالي الإنتاج في الحقول المستغلة بين الشركتين "سيتجاوز 100 ألف برميل مكافئ نفط في اليوم بحلول عام 2026 مقابل الإنتاج الحالي البالغ حوالي 60 ألف برميل مكافئ نفط في اليوم".

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك