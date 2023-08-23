تحليل

فيديو: هل تتحول مجموعة بريكس إلى منافس للنظام العالمي الحالي؟

في كلمته عبر الفيديو بمناسبة قمة مجموعة البريكس المنعقدة في جنوب أفريقيا، حاول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقديم روايته للأحداث حول الحرب في أوكرانيا، وهو يعلم أنه سيجد آذانا صاغية، بحكم أن البلدان التي تشكل المجموعة لم تندد بالهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا. وحمل بوتين "الغرب وأتباعه" مسؤولية الحرب في البلد الجار. وإضافة إلى الرئيس الروسي، شهد الافتتاح كلمات زعماء آخرين. يتوقف محرر الشؤون الدولية عبد الله العالي عندها بالمزيد من التحليل، محاولا الإجابة عن تساؤل يطرحه الكثيرون إن كان بإمكان مجموعة بريكس أن تتحول لمنافس للنظام العالمي الحالي؟

08:54 الرئيس البرازيلي لولا والرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يقفون خلال قمة البريكس في جوهانسبورغ في 23 آب/ أغسطس 2023. © أ ف ب

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