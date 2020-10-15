بطولة فرنسا: إصابة قاسية بالركبة لمتصدر ترتيب الهدافين نيان

جان-كريستوف فيرهايغن ا ف ب/ارشيف

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ميتز (فرنسا) (أ ف ب)

تعرّض متصدر ترتيب هدافي الدوري الفرنسي لكرة القدم السنغالي إبراهيما نيان لقطع في الأربطة الصليبية لركبته سيبعده عدة أشهر عن فريقه ميتز، بحسب ما أعلن النادي الذي يحتل المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري.

وكان نيان (21 عاما) قد سجل حتى الان كل أهداف فريقه في "ليغ 1"، بواقع ستة في ست مباريات.

قال النادي في بيان الخميس "يتّحد نادي ميتز وراء مهاجمه الشاب في هذا الحدث ويأمل في رؤيته في ملاعب النخبة في أسرع وقت ممكن".

ويُعدّ هذا الخبر كارثيا لميتز، خصوصا بعد انفصاله عن السنغالي الآخر حبيب ديالو أفضل هدافيه في الموسمين الأخيرين وانتقاله إلى غريمه ستراسبورغ في نهاية فترة الانتقالات الاخيرة.

وكان نيان سجل ثلاثية "هاتريك" في المباراة الاخيرة ضد لوريان (3-1). وصل إلى ميتز في حزيران/يونيو 2017 قادما من جينيراسيون فوت، أحد فروع نادي ميتز في العاصمة دكار.

وافتتح ميتز موسمه بثلاث خسائر متتالية، قبل انتفاضته بمساعدة نيان وتحقيقه فوزين في آخر ثلاث مباريات.

© 2020 AFP