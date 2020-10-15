تويتر يحاول إصلاح عطل عالمي أصابه وتحديد أسبابه

دوني شارليه ا ف ب/ارشيف

إعلان اقرأ المزيد

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

أعلن تويتر أنّه يحاول إصلاح عطل عالمي أصاب منصّته ليل الخميس قرابة الساعة 22:25 ت غ وتحديد الأسباب التي نجم عنها، في تطوّر يأتي بعد الانتقادات الشديدة التي وجّهت إلى موقع التواصل الاجتماعي لحظره مقالاً سياسياً في خضمّ حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقال متحدّث باسم المجموعة الكاليفورنية لوكالة فرانس برس "نعلم أنّ الناس يواجهون مشاكل في التغريد وفي استخدام تويتر. نسعى لحلّ هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن".

وتلقّى مستخدمو تويتر الذين واجهوا مشاكل في التغريد رسالة جاء فيها: "حدث خطأ ما، لكن لا تقلق. حاول مرة أخرى".

وتلقّى موقع "داون ديتيكتور" إشعارات من مستخدمين في سائر أنحاء العالم بشأن عدم تمكّنهم من استخدام المنصّة. وتركّز قسم كبير من هذه الإشعارات في الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

ويبدو أنّ الخلل بدأ قرابة الساعة 21:30 ت غ.

وقالت "واجهة برمجة تطبيقات" تويتر "نحن نواصل مراقبة الوضع بينما تجري فِرقنا تحقيقاً".

ومنذ صباح الأربعاء يتعرّض تويتر لانتقادات شديدة من جانب اليمين الأميركي ومراقبين غير راضين عن قرار الشبكة الاجتماعية حظر تشارك مقال مثير للجدل نشرته صحيفة "نيويورك بوست" المحافظة يزعم أنّه يفضح تعاملات فاسدة ربطت المرشح الديموقراطي لانتخابات البيت الأبيض جو بايدن بشركة غاز أوكرانية كانت تشغّل هانتر بايدن، نجل نائب الرئيس السابق.

© 2020 AFP