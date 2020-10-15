دورة كولونيا: زفيريف الى ربع النهائي بعد خروج مخيب من رولان غاروس

اينا فاسبندر ا ف ب

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كولونيا (ألمانيا) (أ ف ب)

بلغ الالماني ألكسندر زفيريف المصنف سابعا عالميا الدور ربع النهائي من دورة كولونيا الالمانية لكرة لمضرب، بفوزه على الاسباني فرناندو فرداسكو 6-4 و6-1 الخميس، في أول مباراة له بعد خروجه من بطولة رولان غاروس الفرنسية الاسبوع الفائت حين أقر بمعاناته من أعراض تشبه الحمى.

وأثار زفيريف وصيف فلاشينغ ميدوز الاميركية الشكوك حيال وجوب خوضه مباراة الدور ثمن النهائي امام الايطالي يانيك سينر في باريس التي خسرها بأربع مجموعات عندما اعترف أنه يشعر بأنه "مريض تماما".

ورغم أن نتيجة فحص "كوفيد-19" جائت سلبية، الا ان الالماني قال إنه يعاني من نزلة برد وحمى بلغت 38 درجة مئوية.

واحتاج زفيريف (23 عاما) المصنف أول في الدورة الى قرابة الساعة فقط لإزاحة فرداسكو الذي مُنع من المشاركة في رولان غاروس بعد أن جاءت نتيجة فحصه لفيروس كورونا المستجد ايجابية.

ويلتقي الالماني في الدور ربع النهائي مع الجنوب افريقي لويد هاريس في مسعاه لبلوغ النهائي والفوز بلقب أول منذ دورة جنيف العام الفائت.

© 2020 AFP