دوري أبطال أوروبا: إيكاردي يغيب عن مواجهة مانشستر يونايتد والشكوك تحوم حول فيراتي وماركينيوس

فرانك فيف ا ف ب

إعلان اقرأ المزيد

باريس (أ ف ب)

سيغيب المهاجم الارجنتيني ماورو إيكاردي عن صفوف فريقه باريس سان جرمان الفرنسي ضد مانشستر يونايتد الانكليزي في الجولة الاولى من مسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم المقررة الثلاثاء المقبل بداعي الاصابة، في حين تحوم الشكوك حول مشاركة المدافع البرازيلي ماركينيوس ولاعب الوسط الايطالي ماركو فيراتي.

وقال مدرب فريق العاصمة الفرنسية الالماني توماس توخل في مؤتمر صحافي عشية خوض فريقه مباراة ضد نيم في الدوري المحلي "نعاني من سوء الحظ مع اللاعبين لأن فيراتي و(الالماني يوليان) دراكسلر وماركينيوس مصابون. لن يشاركوا في المباراة ضد نيم ويحوم الشك حول مشاركتهم ضد مانشستر".

واضاف "اصيب ماورو ايكاردي الاربعاء الماضي في اربطة الركبة اليمنى وعلى الرغم من عدم خطورة الاصابة فانه لم يخض اي حصة تدريبية وسيغيب عن نيم وعن مانشستر يونايتد".

وسيغيب لاعب الوسط الاسباني اندير هيريرا عن مواجهة مانشستر فريقه السابق لاصابته بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة الى الوافد الجديد لاعب الوسط دانيلو بيريرا "المختلط" بمواطنه البرتغالي كريستيانو رونالدو المصاب بفيروس كورونا.

وبمقدور كولين داغبا الذي استدعي الى المنتخب الفرنسي للشباب المشاركة ضد نيم بحسب توخل، بعد شفائه من كورونا، بحال تقديمه نتيجة اختبار سلبية للمرة الثالثة.

© 2020 AFP