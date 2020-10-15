كأس المانيا: عبور سهل لبايرن ميونيخ حامل اللقب الى الدور الثاني

كريستوف ستاخي ا ف ب

الكاميروني اريك ماكسيم تشوبو-موتينغ يحتفل بهدفه الاول مع بايرن ميونيخ في الدور الأول من كأس المانيا لكرة القدم ضد ديورن في 15 تشرين الاول/اكتوبر 2020

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برلين (أ ف ب)

لم يجد بايرن ميونيخ حامل اللقب اي صعوبة في اجتياز ديورن من الدرجة الخامسة بفوزه عليه 3-صفر بفضل هدفين من وافده الجديد الكاميروني اريك ماسكين تشوبو-موتينغ، في طريقه الى الدور الثاني من كأس ألمانيا لكرة القدم الخميس.

والفوز هو الثالث عشر تواليا لبايرن ميونيخ حامل لقب المسابقة 20 مرة (رقم قياسي) الساعي الى ان يصبح اول فريق يرفع الكأس ثلاث مرات متتالية، وتعود اخر هزيمة الى في نهائي عام 2018 ضد اينتراخت فرانكفورت 1-3.

وكانت المباراة مقررة في مطلع ايلول/سبتمبر الماضي لكنها تأجلت لان الفريق البافاري مُنح اجازة اضافية بعد تتويجه بدوري ابطال اوروبا في 23 اب/اغسطس على حساب باريس سان جرمان الفرنسي 1-صفر في المباراة النهائية.

واستعان مدرب بايرن هانزي فليك بلاعبيه الخمسة الجدد الذين تعاقد معهم في الايام الاخيرة قبل اقفال باب الانتقالات الصيفية وهم تشوبو-موتينغ، الفرنسي بونا سار، الاسباني مارك روكا، الانكليزي جمال موسيالا والبرازيلي دوغلاس كوستا العائد الى صفوفه على سبيل الاعارة من يوفنتوس الايطالي.

كما استعان ببعض لاعبي الصف الاول من غير الدوليين وابرزهم توماس مولر والاسباني خافي مارتينيز وجيروم بواتنغ. كما شارك اساسيا وللمرة الاولى منذ انضمامه من شالكه الحارس اليكس نوبل.

ولم تمض 23 ثانية حتى تصدى نوبل لتسديدة قوية لهداف ديورن مارك براسنيتش.

لكن بايرن ميونيخ نجح في افتتاح التسجيل بواسطة تشوبو موتينغ بعد كرة مشتركة بين كوستا وسار ليتابعها الكاميروني داخل الشباك مسجلا باكورة اهدافه مع فريقه الجديد (24).

ثم احتسب الحكم ركلة جزاء اثر اعاقة تشوبو موتينغ داخل المنطقة فانبرى لها مولر بنجاح مسجلا هدفه ال33 في مسابقة الكأس المحلية (36).

وبقيت الافضلية للفريق البافاري في الشوط الثاني على الرغم من استبدال مولر ومارتينيز، وانقذ احد مدافعي ديورن فريقه من هدف أكيد عندما لحق بالكرة التي سددها تشوبو موتينغ من فوق الحارس وشتتها على خط المرمى (63). لكن موتينغ عاد وسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه بتسديدة من مشارف المنطقة (76).

وكان بايرن ميونيخ توج باللقب الموسم الفائت بفوزه على باير ليفركوزن 4-2، وقبله على لايبزيغ بثلاثية نظيفة.

© 2020 AFP