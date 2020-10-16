بطولة إنكلترا: مورينيو قد يشرك بايل امام وست هام

دافيد ميرزوف ا ف ب/ارشيف

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لندن (أ ف ب)

أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق توتنهام الإنكليزي لكرة القدم، الجمعة، انه قد يشرك لاعبه الويلزي غاريث بايل "على الأرجح" في المباراة امام وست هام الأحد ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وكان توتنهام استعاد خدمات لاعبه السابق من ريال مدريد الإسباني على سبيل الإعارة منتصف الشهر الماضي لكنه لم يشارك في أي مباراة بعد.

وشارك اللاعب الدولي الأسبوعين الماضيين في تدريبات الفريق بعد ابلاله من إصابة في الركبة أخرت عودته إلى صفوف السبيرز بعد سبع سنوات قضاها في صفوف بطل إسبانيا.

وقال مورينيو عشية المباراة مع وست هام "بالطبع يريد ان يلعب. أراد ذلك منذ يوم وصوله، لكن ذلك لم يكن ممكناً".

واضاف "لن أقول لكم ما إذا كان سيلعب. ما يمكنني قوله لكم هو أنه يتدرب بشكل جيد جدا، هو يتدرب بشكل لم يتمكن من القيام به لفترة طويلة".

وأوضح مورينيو "في الأسبوع الماضي، وخاصة الاثنين والثلاثاء والأربعاء، كانت خطة الحصص التدريبية ان يكون التركيز عليه، وقد أدى بطريقة جيدة جدا".

وأكد مورينيو أن هداف الفريق هاري كاين سيبدأ المباراة بعد عودته من الفترة الدولية.

ووصف مورينيو رئيس النادي دانيال ليفي بأنه "عبقري" لما قام به في فترة الانتقالات هذا الصيف.

وبالإضافة إلى بايل، تعاقد سبيرز مع الدنماركي بيار إميل هويبرغ من ساوثمبتون والإيرلندي مات دوهرتي من ولفرهامبتون وجو هارت من بيرنلي والإسباني سيرخيو ريغيلون من ريال مدريد والبرازيلي كارلوس فينيسيوس من بنفيكا البرتغالي.

وقال الـ"سبيشيل وان" "السيد ليفي اظهر مرة اخرى انه عندما يريد وعندما يشارك فعلا فهو عبقري في الطريقة التي يعقد بها الصفقات (...) أكثر مما كنت أتوقع. كنا نتحدث عن أهداف مختلفة لكنني لم أعتقد أبداً أننا سنحقق ما وصلنا إليه، ولكن لا يسعني إلا أن أثني على ما فعله مجلس الإدارة للفريق".

© 2020 AFP