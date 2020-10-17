بايدن: رفض دونالد ترامب إدانة المدافعين عن تفوق البيض "مفاجئ"

سول لوب, جيم واتسون ا ف ب/AFP

إعلان اقرأ المزيد

ساوثفيلد (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

قال المرشح الديموقراطي جو بايدن الجمعة إن "رفض" دونالد ترامب إدانة المدافعين عن تفوق البيض "مفاجئ"، وذلك في خطاب هاجم فيه الرئيس الأميركي في ولاية ميشيغن قبل 18 يوما من الانتخابات.

وألقى بادين خطابه في حضور حاكمة الولاية غريتشن ويتمر وهي من أشد المعارضين لترامب وكانت مستهدفة بمؤامرة خطط لها رجال من اليمين المتطرف أرادوا اختطافها و"محاكمتها" بتهمة "الخيانة".

وقال جو بايدن (77 عاما) في مدينة ساوثفيلد أمام حوالى 20 من ضيوف وصحافيين "لا تنخدعوا، فهم إرهابيون من الداخل".

وأضاف أن "هذا هو نوع السلوك الذي يتوقع أن يصدر عن تنظيم الدولة الإسلامية، ويفترض أن يشكل (الحادث) صدمة لجميع الأميركيين"، معتبرا أن "رفض إدانة هؤلاء الرجال هو أمر مفاجئ".

وتابع "لا مكان للكراهية في أميركا" واعدا مرة جديدة بتوحيد الأميركيين إذا تم انتخابه.

وعلى تويتر، لم يعرب الرئيس الجمهوري عن أي تعاطف مع غريتشن ويتمر في اليوم الذي تم فيه الإعلان عن المؤامرة في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر.

وكان الملياردير الجمهوري في السابق أثار الجدل في السابق لتجنبه إدانة العنصريين البيض خلال المناظرة الأولى ضد جو بايدن في 29 أيلول/سبتمبر. من جهة أخرى، دعا جماعة "براود بويز" القومية إلى "أن تكون مستعدة".

© 2020 AFP