بطولة ألمانيا: البديلان رويس وهالاند يقودان دورتموند الى الفوز على هوفنهايم

دانيال رولاند ا ف ب

ماركو رويس يحتفل مع زملائه بتسجيل هدف الفوز على هوفنهايم

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برلين (أ ف ب)

أنقذ البديلان النجمان ماركو رويس والنروجي إرلينغ هالاند فريقهما بوروسيا دورتموند وساهما بتسجيل هدف فوزه على مضيفه هوفنهايم (1-صفر)، السبت في المرحلة الرابعة من الدوري الألماني لكرة القدم، ليرتقي موقتا إلى مركز الوصافة.

وكان دورتموند الذي خسر مرة واحدة هذا الموسم، في طريقه لخسارة نقطتين ، قبل أن يدفع المدرب السويسري لوسيان فافر بالشاب هالاند والمخضرم رويس في الشوط الثاني، فمنحا نسمة هواء هجومية للفريق الاصفر.

وانطلق هالاند (20 عاما) بمرتدة صانعا هدف الفوز لرويس، فحقق دورتموند فوزه الأول على ارض هوفنهايم في ثماني سنوات.

وكان فافر اراح مهاجمه المميز هالاند بعد خوضه ثلاث مباريات مع منتخب النروج في غضون أسبوعين.

كما غاب عن هوفنهايم ثلاثة لاعبين أساسيين، من بينهم هدافه المتألق راهنا الكرواتي أندري كراماريتش، الغاني قاسم أدامس والمدافع التشيكي بافل قادربك الذين خضعوا لحجر صحي بعد عودتهم من المباريات الدولية. وأكد النادي في وقت متأخر الجمعة ان لاعبَين من اصل ثلاثة جاءت نتيجتهما ايجابية لفيروس كورونا المستجد.

وقال ألكسندر روزين المدير الرياضي لهوفنهايم لشبكة "سكاي": "يجب ان نخوض نقاشا حول روزنامة المباريات الدولية. في العادة نكون سعداء لترك اللاعبين، لكن الظروف استثنائية".

وأهدر الصربي ميات غاتشينوفيتش فرصة مبكرة لهوفنهايم، رد عليها الأميركي الشاب جيوفاني رينا والبلجيكي توما مونييه من مسافة قريبة لدورتموند.

وانكسر التعادل في المواجهة بعد جملة فنية بين هالاند ورويس (76)، ليسجل الاخير هدفه الاول في الدوري منذ شباط/فبراير.

وبقي دورتموند على بعد نقطة من لايبزيغ المتصدر والفائز على مضيفه مفاجأة بداية الدوري أوغسبورغ 2-صفر. فيما يلعب بايرن ميونيح حامل اللقب في وقت لاحق على ارض ارمينيا بيليفيلد.

وافتتح الإسباني أنخلينيو التسجيل برأسه للايبزيغ قبل الاستراحة (45)، مسجلا هدفه الثاني في مباراتين، قبل أن يعزز الدنماركي يوسف بولسن الفارق منتصف الثاني (6).

ومنحت رأسية لوكاس ألاريو بعد نصف ساعة على انطلاقة في الشوط الأول باير ليفركوزن الفوز على مضيفه ماينتس الجريح 1-صفر، ملحقا بالاخير خسارة رابعة في اربع مباريات.

وتابع شتوتغارت الصاعد والعريق بدايته القوية بفوزه على هرتا برلين 2-صفر سجلهما مارك أوليفر-كيمف برأسية اثر ضربة حرة (9)، وغونزالو كاسترو بتسديدة بعيدة جميلة (68).

وتقاسم فرايبورغ وضيفه فيردر بريمن نقطتي التعادل (1-1)، بعد افتتاح النمسوي فيليب لينهارت التسجيل مبكرا لفرايبورغ (16)، ثم عادل نيكلاس فولكروغ سريعا (25).

© 2020 AFP