بطولة إسبانيا: قادش يفجر المفاجأة ويسقط البطل بفوز تاريخي

بيار-فيليب ماركو ا ف ب/ا ف ب

لاعبو قادش يحتفلون بهدف الفوز في مرمى ريال مدريد (1-صفر) في الدوري الإسباني في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2020.

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مدريد (أ ف ب)

فجر قادش العائد حديثا الى دوري الأضواء مفاجأة من العيار الثقيل عندما ألحق الخسارة الأولى هذا الموسم بريال مدريد حامل اللقب عندما تغلب عليه 1-صفر، السبت في عقر داره ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" في مدريد في المرحلة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين قادش بفوزه التاريخي الاول على النادي الملكي في تاريخ مواجهاتهما في مختلف المسابقات، إلى مهاجمه الهندوراسي انطونيو لوسانو في الدقيقة 16.

وكان قادش تغلب على ريال مدريد 3-صفر لكن بقرار من لجنة الانضباط في الثاني من شباط/فبراير 2015 في دور الـ32 لمسابقة الكأس المحلية، بسبب إشراكه لاعبا غير مسجل في اللائحة هو الروسي دينيس تشيريشيف في المباراة التي حسمها النادي الملكي 3-1.

وهو الفوز الثالث لقادش هذا الموسم مقابل تعادل وخسارة، فلحق بريال مدريد إلى الصدارة بفارق الاهداف خلفه وبفارق الاهداف أمام غرناطة الذي استعاد نغمة الانتصارات بفوزه على اشبيلية 1-صفر اليوم أيضا.

وجاءت خسارة النادي الملكي في وقت غير مناسب خصوصا وانه مقبل على بدء مشواره في مسابقة دوري ابطال اوروبا التي يحمل الرقم القياسي في عدد الالقاب بها (13) حيث سيستقبل شاختار دانييتسك الاوكراني الاربعاء المقبل ثم الكلاسيكو امام غريمه التقليدي ووصيفه برشلونة السبت المقبل.

وكان النادي الملكي يمني النفس بتحقيق فوزه الرابع على التوالي والحفاظ على الصدارة للاستعداد بافضل طريقة ممكنة للاستحقاقين المقبلين، بيد أن قادش فاجأه بهدف مبكر حافظ عليه حتى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع رغم التغييرات الكثيرة التي قام بها مدرب ريال الفرنسي زين الدين زيدان خصوصا مطلع الشوط الثاني عندما دفع بالرباعي البرازيلي كاسيميرو وماركو أسينسيو والبرتغالي ميليتاو والاوروغوياني فيديركو فالفيردي، مكان الكرواتي لوكا مودريتش ولوكاس فاسكيز والقائد سيرخيو راموس المصاب وايسكو.

ولعب زيدان ورقته الاخيرة عندما دفع بالصربي لوكا يوفيتش مكان الالماني طوني كروس، دون أن تتغير النتيجة إضافة إلى العرض المخيب والسيء للاعبيه.

وكان قادش الأخطر منذ البداية وتدخل راموس في توقيت مناسب وابعد الكرة وهي في طريقها الى المرمى اثر تسديدة لألفارو نيغريدو (2).

وأنقذ حارس المرمى الدولي البلجيكي تيبو كورتوا مرماه من هدف محقق بابعاده تسديدة قوية لخوان كالا الى ركنية (8).

ونجح لوسانو في افتتاح التسجيل عندما تلقى كرة رأسية من نيغيريدو من مشارف المنطقة فانفرد داخلها بالحارس كورتوا ولعبها ساقطة داخل المرمى (16).

وأهدر لوسانو فرصة التعزيز عندما تلقى كرة خلف الدفاع فتوغل داخل المنطقة ولعبها زاحفة ابعدها كورتوا (30).

وانتظر ريال مدريد الدقيقة 67 لتهديد مرمى الضيوف برأسية للبرازيلي فينيسيوس جونيور مرت بجوار القائم الأيسر.

وحرمت العارضة الفرنسي كريم بنزيمة من ادراك التعادل بردها تسديدته القوية من خارج المنطقة (81).

- غرناطة سيتعيد نغمة الانتصارات -

استعاد غرناطة نغمة الانتصارات ولحق بريال مدريد الى الصدارة مؤقتا، بفوزه الصعب على ضيفه إشبيلية 1-صفر سجله الفنزويلي يانخل هيريرا في الدقيقة 82.

ولعب اشبيلية بعشرة لاعبين طيلة الشوط الثاني، بعد طرد مدافعه جوان جوردان في الثواني الأخيرة من الأول لتلقيه الإنذار الثاني.

وهو الفوز الثالث لغرناطة هذا الموسم والأول بعد خسارة أمام أتلتيكو مدريد وتعادل مع قادش، فرفع رصيده إلى 10 نقاط وارتقى الى المركز الثالث بفارق الاهداف خلف ريال مدريد، علما بأن كلا من الفريقين الأندلسي والملكي يملك مباراة مؤجلة.

في المقابل، مني اشبيلية بخسارته الاولى هذا الموسم بعد فوزين وتعادل، فتجمد رصيده عند سبع نقاط وتراجع الى المركز السابع مع مباراتين مؤجلتين.

واكد غرناطة استعداده الجيد لرحلته الى هولندا لمواجهة ايندهوفن الخميس المقبل في الجولة الاولى من دور المجموعات لمسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ"، فيما تلقى اشبيلية ضربة موجعة قبل رحلته الى لندن لمواجهة تشلسي الانكليزي في الجولة الاولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وحذا أتلتيكو مدريد حذو غرناطة واستعاد بدوره نغمة الانتصارات بفوزه الصعب على مضيفه سلتا فيغو 2-صفر.

وكان سلتا فيغو الطرف الافضل اغلب فترات المباراة، لكن خبرة لاعبي المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني كان لها دور الحسم في انتزاع النقاط الثلاث والعودة الى سطة الانتصارات بعد تعادلين سلبيين امام هويسكا وفياريال.

ومنح المهاجم الدولي الاوروغوياني لويس سواريز التقدم لفريق العاصمة بتسديدة بيسراه من مسافة قريبة، اثر تمريرة من المدافع مانويل سانشيس داخل المنطقة تابعها إلى يسار الحارس ايفان فيار (6).

وهو الهدف الاول لسواريز كاساسي مع أتلتيكو مدريد والثالث منذ انضمامه الى صفوفه قادما من برشلونة، بعد ثنائيته في المباراة الاولى مرمى غرناطة (6-1) في 24 دقيقة بعد دخوله احتياطيا.

وأمَّن المهاجم الدولي البلجيكي يانيك كاراسكو فوز أتلتيكو مدريد بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة قبل الاخيرة من الوقت بدل الضائع عندما استغل كرة مرتدة من العارضة إثر تسديدة قوية للدولي البرتغالي جواو فيليكس فتابعها برأسه داخل المرمى (90+5).

ودخل فيليكس بديلا لدييغو كوستا الذي تعرض الى اصابة في الدقيقة 50 في ضربة موجعة للقطب الثاني للعاصمة قبل حلوله ضيفا على بايرن ميونيخ الالماني حامل اللقب في اولى جولات دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا الاربعاء المقبل.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الرابع، فيما مني سلتا فيغو بخسارته الثالثة على التوالي في رابع مباراة تواليا لم يذق فيها طعم الفوز.

ويلعب لاحقا خيتافي مع برشلونة.

وتختتم المرحلة الأحد بلقاءات إيبار مع اوساسونا، وأتلتيك بلباو مع ليفانتي، وفياريال مع فالنسيا، وألافيس مع التشي، وهويسكا مع بلد الوليد، وريال بيتيس مع ريال سوسييداد.

© 2020 AFP