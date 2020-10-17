بطولة إنكلترا: ساوثمبتون يعكر احتفالية فيرنر بافتتاح غلته وينتزع تعادلا قاتلا من تشلسي

بن ستانسال تصوير مشترك/ا ف ب

مهاجم تشلسي الدولي الالماني تيمو فيرنر يحتفل بهزه شباك ساوثمبتون في الدوري الانكليزي في 17 تشرين الاول/أكتوبر 2020.

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لندن (أ ف ب)

عكَّر ساوثمبتون احتفالية المهاجم الدولي الالماني تيمو فيرنر بافتتاح غلته التهديفية في البريمير ليغ بثنائية وانتزع تعادلا قاتلا من مضيفه تشلسي 3-3، السبت على ملعب ستامفورد بريدج في المرحلة الخامسة من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

وبدا تشلسي في طريقه الى تحقيق فوز سهل عندما تقدم بثنائية فيرنر في الدقيقتين 15 و29 هي باكورة اهدافه مع النادي اللندني منذ انتقاله الى صفوفه هذا الصيف قادما من لايبزيغ، ثم صنع الهدف الثالث الذي افتتح به مواطنه كاي هافيرتس بدوره غلته التهديفية مع تشلسي منذ انتقاله الى صفوفه هذا الضيف أيضا قادما من باير ليفركوزن.

لكن ساوثمبتون لم يستسلم وقلص الفارق عبر داني إينغز (43) وتشي أدامس (57)، قبل أن يدرك المدافع الدنماركي يانيك فيسترغارد التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في هذه المباراة التي استمرت فيها أخطاء حارس مرمى الفريق اللندني الدولي الاسباني كيبا أريسابالاغا خصوصا الهدف الثاني للضيوف.

ولعب كيبا أساسيا بسبب غياب حارس المرمى الجديد الدولي السنغالي إدوار مندي المنضم حديثا من رين الفرنسي وذلك بسبب إصابة تعرض لها مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولية.

وفشل تشلسي في تحقيق فوزه الثاني على التوالي والثالث هذا الموسم فاكتفى بنقطة واحدة رفع بها رصيده الى ثماني نقاط في المركز السادس، فيما تعادل ساوثمبتون للمرة الاولى هذا الموسم بعد فوزين متتاليين ومثلهما هزيمة.

ويشكل التعادل المخيبة ضربة معنوية للاعبي النادي اللندني قبل استضافتهم اشبيلية الاسباني الثلاثاء المقبل في اولى جولات دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

- ثنائية فيرنر -

ومنح فيرنر التقدم للنادي اللندني من مجهود فردي رائع عندما تلقى كرة من المدافع بن تشيلويل، فتخطى المدافع البولندي يان بدناريك بتمويه جسدي وتوغل داخل المنطقة متلاعبا بأكثر من مدافع قبل أن يسددها بيمناه على يمين الحارس أليكس ماكارثي (15).

وعزز فيرنر تقدم تشلسي الذي استفاد أيضا من عودة نجمه الأميركي كريستيان بوليشيتش بعد تعافيه من الاصابة، عندما تلقى كرة خلف الدفاع فسبق بدناريك إليها وهيأها أمام داخل المنطقة ورفعها فوق الحارس ماكارثي الذي خرج لملاقاته وتابعها برأسه داخل المرمى الخالي (28).

ونجح ساوثمبتون في تقليص الفارق عندما تلقى اينغز كرة من تشي أدامس بعد انتزاعها من الدولي الالماني الاخر كاي هافيرتس، فتوغل داخل المنطقة وراوغ اريسابالاغا ليتابعها داخل المرمى الخالي (43).

وهو الهدف الرابع لاينغز هذا الموسم.

ونجح ادامس في ادراك التعادل بعد خطأين فادحين للمدافع الفرنسي كورت زوما وحارس مرماه كيبا اثر كرة خلف الدفاع أعادها المدافع ناقصة الى حارس مرماه الذي فشل بدوره في التقاطها فتجاوزته لتتهيأ امام ادامس الذي حاول تمريرها الى اينغز فارتدت اليه من كيبا والقائم الايسر وتابعها داخل المرمى (57).

ورد تشلسي بسرعة عندما استغل هافيرتس كرة من مواطنه فيرنر امام المرمى فتابعها من مسافة قريبة داخل المرمى الخالي (59).

ودفع لامبارد بلاعب الوسط الدولي المغربي حيكم زياش بدلا من مايسون ماونت (71) في اول مشاركة رسمية له مع النادي اللندني منذ انتقاله الى صفوفه قادما من اياكس امستردام الهولندي، حيث كان يعاني من اصابة تعرض لها مطلع الموسم في احدى المباريات الاعدادية.

وأنقذ كيبا مرماه من هدف التعادل بتصديه لتسديدة قوية لإينغز من داخل المنقطة اثر تمريرة من ثيو والكوت (81).

ونجح ساوثمبتون في إدراك التعادل عندما استغل والكوت كرة مرتدة من الدفاع اثر ركلة ركنية سددها "على الطاير" من حافة المنطقة تابعها فيسترغارد برأسه على يمين الحارس كيبا (90+2).

ويلعب لاحقا مانشستر سيتي مع أرسنال، ونيوكاسل يونايتد مع مانشستر يونايتد.

© 2020 AFP