بطولة إنكلترا: "في ايه آر" يلغي هدفا قاتلا لليفربول ليخرج بتعادل ضد ايفرتون

كاثرين ايفيل تصوير مشرتك/ا ف ب

جوردان هنردسون بعد نهاية مباراة فريقه ليفربول وايفرتون في الدوري الانكليزي لكرة القدم على ملعب "غوديسون بارك" في 17 تشرين الاول/اكتوبر 2020

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ليفربول (أ ف ب)

حرم قرار من حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" ليفربول حامل اللقب من الفوز على غريمه وجاره إيفرتون، المتصدر-المفاجأة للدوري الانكليزي هذا الموسم، عندما ألغى هدفا في الوقت بدل الضائع من اللقاء الذي انتهى بالتعادل الايجابي 2-2 في افتتاح المرحلة الخامسة السبت على ملعب "غوديسون بارك".

وسجل السنغالي ساديو مانيه العائد الى المنافسات بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد (3) والمصري محمد صلاح (72) هدفي ليفربول، فيما أحرز مايكل كين (19) ودومينيك كالفرت-لوين هدّاف الموسم هدفي أصحاب الارض (81).

وسجل جوردان هندرسون الهدف الثالث لليفربول في الوقت بدل الضائع قبل ان يلغيه "في ايه آر" بقرار مثير للجدل بداعي تسلل على الممرر مانيه.

ورفع ايفرتون رصيده الى 13 نقطة معززا صدارته إثر تعادل أول بعد اربعة انتصارات، فيما رفع ليفربول رصيده الى 10 نقاط في المركز الثاني مؤقتا امام أستون فيلا، ليستر سيتي وأرسنال (10 نقاط).

وكان ايفرتون المتألق هذا الموسم يمني النفس في أن يخرج فائزا على غريمه في 17 تشرين الاول/اكتوبر، وهو التاريخ الذي حقق فيه آخر انتصاراته على ليفربول في جميع المسابقات منذ عشرة أعوام في 2010 ليفشل للمباراة الـ23 تواليا في إسقاط جاره.

وكان ليفربول سقط سقوطا مدويا 2-7 في المرحلة الرابعة أمام مضيفه أستون فيلا قبل فترة التوقف الدولية، ليكتفي بالتعادل للمرة الثامنة مع ايفرتون في آخر تسع مباريات جمعت الفريقين في الدوري على ملعب "غوديسون بارك".

وكانت المرة الاولى التي يدخل فيها ايفرتون دربي الـ "ميرسيسايد" وهو في صدارة الترتيب منذ أيلول/سبتمبر 1989.

وافتتح مانيه الذي غاب عن لقاء فيلا لإصابته بفيروس كورونا، لتسجيل بعد لعبة جماعية مميزة وصلت خلالها الكرة الى الظهير الايسر الاسكتلندي أندرو روبرتسون مررها عرضية الى السنغالي الذي تابعها في سقف المرمى من مسافة قريبة (3).

وتعرّض ليفربول لنكسة مبكرة مع خروج مدافعه العملاق وأفضل لاعب في الدوري في موسم 2018-2019 الهولندي فيرجيل فان دايك إثر اصطدام قوي مع حارس الخصم جوردان بيكفورد ليدخل جو غوميز بديلا (11).

حاول ايفرتون معادلة النتيجة عندما رفع الفرنسي لوكا دين عرضية ارتقى لها كالفرت-لوين الا ان رأسيته علت العارضة (12).

واصل "توفيز" ضغطعم مستفيدين من هشاشة دفاع ليفربول الذي بدا مهزوزا منذ بداية الموسم ومرر الوافد المتألق هذا الموسم الكولومبي خاميس رودريغيز كرة بينية الى كالفرت-لوين الى داخل المنطقة تصدى لها الحارس الاسباني أدريان بديل البرازيلي أليسون بيكر الغائب للمباراة الثانية تواليا بداعي الاصابة.

ومن الركنية الناتجة عنها التي نفذها رودريغيز، سجل كين أول أهداف أصحاب الارض برأسية (19).

وهدد ليفربول عندما نفّذ المتخصص الظهير الايمن ترنت ألكسندر-أرنولد ضربة ثابتة كان لها بيكفورد في المرصاد (25).

وكادت أن تثمر ثنائية روبرتسون-مانيه عن هدف ثان عندما مرر الاول عرضية متقنة وصلت الى الدولي السنغالي الذي تابعها بيسراه مرت بجانب القائم (34).

وأتيحت فرصة للفريق الازرق للتقدم في النتيجة عندما رفع رودريغيز كرة من مشارف المنطقة وصلت الى البرازيلي ريتشارليسون الا ان رأسيته ارتدت من القائم (59)، قبل أن يتصدى أدريان لتسديدة الكولومبي من خارج المنطقة (65).

وبعد أن تراجع أداء ليفربول نسبيًا في الشوط الثاني، نجح في خطف هدف التقدم عندما شتت المدافع الكولومبي ييري مينا كرة خاطئة داخل المنطقة لتصل الى صلاح تابعها بيسراه "على الطائر" على يمين بيكفورد (72)، مسجلا هدفه رقم 100 مع الفريق الاحمر في جميع المسابقات.

وأنقذ بيكفورد مرماه من هدف محقق بتصدي هائل لرأسية الكاميروني جويل ماتيب في أسفل الزاوية اليمنى (77).

وسجل كالفرت-لوين هدف التعادل لايفرتون برأسية إثر عرضية عن الجهة اليسرى من دين (81)، رافعا رصيده الى سبعة أهداف في الدوري هذا الموسم منفردا بصدارة الهدافين ليصبح أول لاعب في تاريخ النادي يسجل في المباريات الخمس الاولى في الدوري منذ تومي لوتون في موسم 1938-1939.

وتألق بيكفورد مرة أخرى لإبعاد كرة مانيه من امام المرمى بعد كرية بينية من صلاح (83).

وظن ليفربول أنه حقق هدف الفوز عندما مرر الاسباني تياغو ألكانترا الذي غاب عن آخر مباراتين لفريقه كرة الى مانيه الى مشارف المنطفة، مررها الى هندرسون الذي تابعها في الشباك، الا ان "في ايه آر" أشارت الى وجود تسلل على السنغالي (90+3).

© 2020 AFP