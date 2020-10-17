بطولة إنكلترا: مانشستر سيتي يستعيد التوازن بحسم القمة أمام أرسنال

مارتن ريكيت تصوير مشترك/ا ف ب

مهاجم مانشستر سيتي رحيم سترلينغ يحتفل بهدف الفوز في مرمى ارسنال (1-صفر) في الدوري الانكليزي في 17 تشرين الاول/أكتوبر 2020.

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لندن (أ ف ب)

استعاد مانشستر سيتي حامل اللقب في الموسمين قبل الماضي توازنه، بفوزه على ضيفه أرسنال في إحدى قمتي المرحلة الخامسة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

ويعود الفضل في فوز مانشستر سيتي إلى مهاجمه الدولي رحيم سترلينغ الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 23.

وعاد مانشستر سيتي الى سكة الانتصارات بعد خسارة مذلة أمام ضيفه ليستر سيتي 2-5 وتعادل مخيب أمام مضيفه ليدز يونايتد العائد حديثا الى دوري الاضواء 1-1، فحقق فوزه الثاني بعد الاول على مضيفه ولفرهامبتون 3-1 في المرحلة الثانية، علما بأنه يملك مباراة مؤجلة.

وثأر مانشستر سيتي لخسارته امام ارسنال في نصف نهائي كأس الاتحاد الانكليزي في 18 تموز/يوليو الماضي، وكرَّس عقدة الفريق اللندني على ملعب الامارات، حيث لم ينجح في الفوز عليه في مانشستر في عهد مدربه الاسباني جوسيب غوارديولا وتحديدا منذ 18 كانون الثاني/يناير 2015 عندما كان يدربه التشيلي مانويل بيليغريني.

وخاض مانشستر سيتي المباراة في غياب نجم وسطه الدولي البلجيكي كيفن دي بروين بسبب الاصابة، فيما عاد الى صفوفه بعد تعافيه منها هدافه التاريخي الدولي الارجنتيني سيرخيو أغويرو اثر عملية جراحية في الركبة خضع لها في حزيران/يونيو الماضي.

وفرض مانشستر سيتي أفضليته من البداية واغلب فترات المباراة وكان بامكانه انهاء الشوط الاول بأكثر من هدف وسط تراجع رهيب للاعبي ارسنال الى الدفاع واكتفائهم بالهجمات المرتدة التي تألق حارس المرمى الدولي البرازيلي إيدرسون في التصدي لمحاولتين خطيرتين لبوكايو ساكا.

وكان سيتي اول المهددين للمرمى بتسديدة قوية للدولي الجزائري رياض محرز من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الايمن للحارس الالماني بيرند لينو (1).

ومرر محرز كرة عرضية تابعها اغويرو براسه فوق العارضة (7).

ونجح سترلينغ في ترجمة أفضلية رجال المدرب الاسباني جوسيب غوارديولا عندما استغل كرة مرتدة من الحارس لينو، اثر تسديدة قوية لفيل فودن بعد تمريرة على طبق من ذهب لأغويرو داخل المنطقة فتابعها بيسراه داخل المرمى (23).

وكاد ساكا يفعلها بمجهود فردي داخل المنطقة انهاه بتسديدة قوية ابعدها ايدرسون الى ركنية (25).

ورد محرز بتوغل داخل المنطقة وتسديدة قوية ابعدها الحارس لينو قبل ان تتهيأ امام الدولي الجزائري الذي سددها مرة اخرى وحولها الالماني الى ركنية لم تثمر (28).

وأهدر فودن فرصة ثانية للتعزيز عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من اغويرو، فلعبها برعونة ابعدها الحارس لينو بقدمه اليمنى قبل ان يشتتها الدفاع (34).

وأنقذ ايدرسون مرماه من هدف محقق بتصديه لانفراد ساكا داخل المنطقة فارتطمت الكرة بجسمه وتحولت الى ركنية (39)، وأخرى للدولي الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ من مسافة قريبة (40).

وكاد المدافع البرازيلي غابريال ماغالهايس يفعلها بتسديدة قوية من مسافة قريبة مرت بجوار القائم الايمن (45+1).

وضغط ارسنال في بداية الشوط الثاني وكاد يدرك التعادل بضربة رأسية لمهاجمه العاجي نيكولا بيبي اثر تمريرة عرضية لاوباميانغ تصدى لها ايدرسون (46).

وعلى غرار الشوط الأول، كان محرز أول المهددين لمرمى لينو بتسديدة قوية من خارج المنطقة بين يدي الحارس الألماني (55).

وجرب كل من البرازيلي دافيد لويز وبيبي حظه من ركلتين حرتين مباشرتين فوق المرمى (65 و75 على التوالي).

© 2020 AFP