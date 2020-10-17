بطولة فرنسا: فوز أول لمرسيليا في خمس مباريات

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فلوريان توفان يحتفل مع مدربه بعد التسجيل لمرسيليا في مرمى بوردو

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باريس (أ ف ب)

أوقف مرسيليا نزيف النقاط المبكر وحقق فوزه الأول في خمس مباريات في المرحلة السابعة من الدوري الفرنسي في كرة القدم، السبت على ضيفه بوردو 3-1.

وبعد بداية جيدة حقق خلالها فوزين خارج ملعبه، بينها انتصار لافت على باريس سان جرمان حامل اللقب، خسر الفريق المتوسطي مرة وتعادل ثلاث مرات تواليا بنتيجة 1-1.

لكن في مباراة السبت، تقدم باكرا عبر المهاجم الدولي فلوريان توفان (5) الذي اهدر له لاحقا ركلة جزاء (14).

وضاعف مرسيليا الارقام عبر جوردان أمافي بتمريرة من ضربة حرة لتوفان (54) ومنحه البرازيلي بابلو عن طريق الخطأ الثالث (64).

وفي نهاية اللقاء، سجل النيجيري جوش ماجا هدفا شرفيا لبوردو (83).

وارتقى مرسيليا موقتا الى المركز الخامس، بفارق ثلاث نقاط عن سان جرمان المتصدر، قبل ايام من عودته للمشاركة في دوري ابطال اوروبا.

وقلب لوريان الطاولة على مضيفه رينس وخرج فائزا 3-1.

وكان رينس البادئ بالتسجيل عبر موريتو كاساما من غينيا بيساو في الدقيقة 15، لكن لوريان ضرب بقوة في الشوط الثاني بتسجيله ثلاثة أهداف تناوب على توقيعها بيار-إيف هامل (61) ويوان ويسا (65 من ركلة جزاء) والنيجيري تيريم موفي (80).

ولعب رينس بعشرة لاعبين اثر طرد مسجل هدفه الوحيد في الدقيقة 70، قبل أن يطرد مهاجمه اليوناني اناستاسيوس دونيس في الدقيقة الاخيرة.

وهو الفوز الثاني للوريان هذا الموسم بعد الاول على ستراسبورغ في المرحلة الاولى، ووضع بالتالي حدا لخمس مباريات دون انتصار (اربع هزائم وتعادل واحد)، فيما مني رينس بخسارته الخامسة هذا الموسم مع تعادلين وهو الفريق الوحيد الى جانب جيدون صاحب المركز الاخير لم يذق طعم الانتصار حتى الان.

© 2020 AFP