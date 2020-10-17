جائزة أراغون الكبرى: كوارتاراو ينجو من إصابة خطرة إثر حادث قوي في التجارب الحرة

خوسيه خوردان ا ف ب

السائق الفرنسي فابيو كوارتارارو قبل ثوان من الحادث القوي في التجارب الحرة الثالثة لجائزة أراغون الكبرى في بطولة العالم للدراجات النارية في فئة "موتو جي بي"

إعلان اقرأ المزيد

Alcañiz (إسبانيا) (أ ف ب)

احتاج الفرنسي فابيو كوارتارارو متصدر الترتيب العام لبطولة العالم للدارجات النارية لفئة "موتو جي بي" الى عناية طبية السبت، الا أنه نجا من إصابة خطرة بعد حادث قوي خلال التجارب الحرة الثالثة لجائزة أراغون الكبرى.

وانزلق كوارتارارو (21 عامًا) عن الحلبة بعد أن فقد السيطرة على دراجته "ياماها أس تي أر" عند الكبح على أحد المنعطفات.

وطار الفرنسي فوق الدراجة وانزلق لبعض الامتار قبل أن يستقر في مكان آمن.

سارع الطبيب ليطمئن عليه فورا ونُقل على الحمالة إلى الوحدة الطبية الموجودة في الموقع.

وأعلن فريقه بعد دقائق أن "السائق بخير. يعاني من ألم في الورك، الا ان صورة الاشعة تؤكد أن لا وجود لكسر".

كان الحادث مشابهًا للذي حصل معه في التجارب الحرة الاولى الجمعة حيث كان الدراجون يكافحون في الظروف الباردة ما جعل التحكم في درجاتهم صعبا.

وعلى الرغم من أنه تجنب إصابة خطرة، إلا أن الحادث قد يؤثر على أدائه الاحد في المرحلة العاشرة من الموسم حيث يحاول الفرنسي تعزيز صدارته للترتيب حيث يبتعد بفارق 10 نقاط على الاسباني جوان مير الثاني.

© 2020 AFP