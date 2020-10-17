دورة سان بطرسبورغ: روبليف الطامح للماسترز في النهائي مع تشوريتش

آن-كريستين بوجولا ا ف ب/ارشيف

إعلان اقرأ المزيد

سان بطرسبورغ (أ ف ب)

يلتقي الروسي أندري روبليف المصنف عاشرا عالميا مع الكرواتي بورنا تشوريتش الـ27 الاحد في نهائي دوري سان بطرسبورغ الروسية في كرة المضرب احدى دورات الـ500 نقطة.

وتغلب روبليف على ارضه على الكندي دنيس شابوفالوف الثاني عشر عالميا 4-6 و6-3 و6-4، وتشوريتش على الكندي الآخر ميلوش راونيتش الـ21 عالميا بثلاث مجموعات أيضا 1-6 و6-1 و6-4.

وقال روبليف "لم تكن المباراة واقعية من وجهة نظري. كان المستوى مرتفعا من الطرفين. يستحق كلانا الفوز".

واقترب روبليف من التأهل الى بطولة الماسترز التي تجمع افضل ثمانية لاعبين في نهاية الموسم بين 15 و22 تشرين الثاني/نوفمبر.

ويحتل روبليف نظريا الآن المركز الثامن عالميا، فيما تبقى بطاقتان للانضمام الى الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الاسباني رافايل نادال، النمسوي دومينيك تييم، اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، الروسي دانييل مدفيديف والالماني الكسندر زفيريف.

ويتفوق روبليف على تشوريتش 3-صفر في المواجهات المباشرة، ويبدو مرشحا لخطف اللقب في النهائي.

احرز خمسة القاب في مسيرته، بينها ثلاثة هذا العام في هامبورغ واديلايد والدوحة، فيما يملك تشوريتش في جعبته لقبين آخرهما في هاله الالمانية عام 2018.

وكانت الدورة مصنفة ضمن دورات 250 نقطة، لكن تمت ترقيتها استثنائيا هذا الموسم لـ500 نقطة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد والغاء بعض الدورات الاسيوية.

© 2020 AFP