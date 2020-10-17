عودة التظاهرات الحاشدة ضد نتانياهو مع رفع القيود في إسرائيل

ميناحيم كاهانا ا ف ب

تظاهرة ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو قرب مقر اقامته في القدس بتاريخ 17 تشرين الأول/أكتوبر 2020

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القدس (أ ف ب)

تظاهر عشرات آلاف المعارضين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مساء السبت في إسرائيل مع رفع القيود التي تحدّ التجمعات.

وجرت التظاهرة الرئيسية في القدس أمام مبنى الإقامة الرسمية لنتانياهو، حيث تجمّع آلاف المحتجين وفق وسائل إعلامية، و20 ألفا وفق المنظّمين.

وهذا أول تجمع كبير منذ رُفعت الخميس القيود التي تمنع الأشخاص من التظاهر على مسافة تزيد عن كيلومتر واحد من مقر سكنهم.

ويتجمع متظاهرون كل مساء سبت منذ تموز/يوليو للاحتجاج على الإدارة الاقتصادية والصحية لجائحة كوفيد-19 من طرف حكومة بنيامين نتانياهو المتهم رسميا بالفساد.

ورفع متظاهرون في القدس الأعلام الإسرائيلية ووضعوا كمامات كتب عليها "وزير الإجرام"، ونادوا بشعارات ضد نتانياهو.

وتظاهر في تل أبيت آلاف الناس أغلبهم عائلات مترافقة، وفق مصور من وكالة فرانس برس.

وأفادت الشرطة بوقوع عدة حوادث في أماكن متفرقة من البلد، إذ هاجم "مشبوهون" متظاهرين بالغاز المسيل للدموع ووجهوا لهم إهانات. وأوقف عدد من المهاجمين، وفق بيان للشرطة.

واعتدت تظاهرات مضادة نظمتها مجموعات من أقصى اليمين على تجمعات احتجاجية ضد نتانياهو هذا الأسبوع في مدينة حولون قرب تل أبيب.

© 2020 AFP