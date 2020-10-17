مدعية المحكمة الجنائية الدولية تصل السبت إلى الخرطوم للبحث في تسليم البشير (مصدر حكومي)

أشرف الشاذلي ا ف ب/ارشيف

صورة أرشيف من 1 نيسان/أبريل 2019 للرئيس السوداني عمر البشير يخاطب البرلمان في العاصمة الخرطوم

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الخرطوم (أ ف ب)

صرح مصدر حكومي سوداني أن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا ستصل السبت إلى الخرطوم في زيارة تستمر ثلاثة أيام للبحث في تسليم الرئيس السوداني السابق عمر البشير وآخرين إلى المحكمة.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن "فاتو بنسودا تصل الخرطوم اليوم السبت في زيارة تمتد لثلاثة ايام تلتقي مسؤولين حكوميين لتبحث معهم تسليم عمر البشير واخرين الى المحكمة".

وكانت المحكمة أصدرت مذكرات اعتقال بحق عمر البشير واثنين من مساعديه بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وجرائم حرب وضد الإنسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد، الذي استمر بين 1989 و2004 وأسفر عن 300 ألف قتيل وملايين النازحين.

وفي حزيران/يونيو الماضي سلم على كوشيب احد المطلوبين للمحكمة، نفسه لها في دولة افريقيا الوسطى المجاورة لاقليم دارفور.

وفي شباط/فبراير الماضي اعلنت الحكومة السودانية التي تولت السلطة بعد الاطاحة بالبشير في نيسان/ابريل 2019 موافقتها على "مثول "المطلوبين لدى المحكمة امامها.

ولعقد، تجاهل الرئيس السوداني عمر البشير مذكرات التوقيف الدولية الصادرة بحقه.

والبشير الذي حكم البلاد ثلاثين عاما موجود في سجن كوبر بالعاصمة السودانية الخرطوم حيث تجري محاكمته. وقد صدر حكم أول في حقه في قضية فساد في كانون الأول/ديسمبر وقضى بسجنه لمدة عامين.

ويحاكم البشير مع 27 شخصا اخرين بتهمة تدبير انقلاب 1989 الذي اطاح بالحكومة المنتخبة وقتذاك .

© 2020 AFP