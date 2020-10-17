مستشار لترامب يعيد تأكيد هدف سحب 2500 جندي بحلول العام 2021 من أفغانستان

جنود أفغان في قاعدة أميركية سابقة في أتشين بشرق أفغانستان في 26 تموز/يوليو 2020

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واشنطن (أ ف ب)

أكد مستشار للرئيس دونالد ترامب الجمعة مجددا هدف الإدارة الأميركية المتمثل في خفض عدد القوات في أفغانستان إلى 2500 بحلول أوائل العام 2021، في محاولة لتوضيح الإشارات الملتبسة من السلطة التنفيذية.

وقال روبرت أوبراين مستشار البيت الأبيض للأمن القومي إن "الرئيس وضع جدولا زمنيا لسحب القوات. سيكون عديدنا أقل من خمسة آلاف جندي الشهر المقبل وبحلول بداية العام الجديد سيصبح 2500".

ومن خلال تكرار الجدول الزمني الذي أعلنه بنفسه الأسبوع الماضي، كان أوبراين يحاول توضيح الإشارات الملتبسة الصادرة عن السلطة التنفيذية بعدما تحدث الرئيس عن انسحاب كامل من أفغانستان بحلول عيد الميلاد.

وخلال مؤتمر عبر الإنترنت استضافه معهد "أسبن إنستيتيوت"، قال أوبراين إنه عندما غرد دونالد ترامب الأربعاء أنه يريد أن "يعيد إلى الوطن بحلول عيد الميلاد الرجال والنساء الشجعان الذين ما زالوا يخدمون في أفغانستان"، كان يعبر عن "أمنية".

وأضاف "أعتقد أن ما فعله الرئيس هو التعبير عن الرغبة نفسها مثل جميع الرؤساء منذ حرب الاستقلال. كل الرؤساء يريدون عودة كل الجنود (... ) إلى المنزل في عيد الميلاد".

ومن خلال تصريحاته أيضا، بعث أوبراين برسالة إلى رئيس الأركان الجنرال مارك مايلي الذي شكك في إمكان إعادة 2500 جندي في بداية العام 2021 قائلا إنها "تكهنات".

وتابع أوبراين "أستطيع أن أؤكد لكم أن هذا هو برنامج رئيس الولايات المتحدة. هذه ليست تكهنات". وأضاف "إنه أمر من القائد العام. وزارة الدفاع تخطط لذلك و(وزير الدفاع مارك) اسبر يؤيد تنفيذ" الامر.

ويخشى المسؤولون في الجيش أن يؤدي الانسحاب السريع من أفغانستان إلى عودة ظهور الجماعات الجهادية، بعد ما يقرب من عشرين عاما على هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 التي نفذّها تنظيم القاعدة في ذلك الوقت تحت حماية حركة طالبان.

© 2020 AFP