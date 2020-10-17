12 قتيلا في قصف على مدينة كنجه في أذربيجان (المدعي العام)

بولانت كيليك ا ف ب

مسعف يساعد أحد سكان المتطقة التي استهدفت بصاروخ في كنجه الاذربيجانية في 17 تشرين الأول/اكتوبر 2020

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غنجه (أذربيجان) (أ ف ب)

أعلن مكتب المدعي العام الأذربيجاني مقتل 12 شخصا وجرح أكثر من أربعين آخرين صباح السبت بعد إطلاق صاروخ على كنجه ثاني أكبر مدن البلاد.

وقال المصدر نفسه إن الضربة أصابت عددا من المباني في منطقة سكنية في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 300 ألف نسمة، ما يؤدي إلى تصاعد النزاع المسلح بين أذربيجان والقوات الانفصالية الأرمنية في إقليم ناغورني قره باغ.

وأعقب الضربة ضربة ثانية على جزء آخر من المدينة وكذلك إطلاق نار على بلدة مينجاشيفير الاستراتيجية القريبة.

وقد تعرضت ستيباناكرت للقصف مرات عدة منذ استئناف القتال بين القوات الانفصالية المدعومة من يريفان والجنود الأذربيجانيين في 27 أيلول/سبتمبر. وأدى القصف إلى إفراغها من سكانها بالكامل تقريبا.

ويقوّض تصاعد العنف الجهود الدولية لتهدئة الاشتباكات بين المسيحيين الأرمن والأذربيجانيين المسلمين والتي تشارك فيها قوى إقليمية مثل روسيا وتركيا.

وفي كنجه، شاهد صحافيون من وكالة فرانس برس منازل دمرها الصاروخ الذي ضرب حوالى الساعة الثالثة (23,00 الجمعة ت غ).

وكان عشرات من رجال الإنقاذ يبحثون عن ناجين في الليل بأياد عارية تحت الأنقاض.

وبحسب السكان، يعيش أكثر من 20 شخصا في هذه المنطقة المتضررة.

© 2020 AFP