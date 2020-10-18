أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات بخرق هدنة جديدة في النزاع حول ناغورني قره باغ

أريس ميسينيس ا ف ب

امرأة تبكي ابنها الذي قُتل في معارك ناغورني قره باغ في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2020 في ستيباناكيرت

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ستيباناكيرت (أذربيجان) (أ ف ب)

تبادلت أذربيجان وأرمينيا الاتهامات الأحد بخرق "هدنة إنسانية" جديدة دخلت حيّز التنفيذ عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي في إقليم ناغورني قره باغ، بعد أسبوع على بدء سريان وقف أول لإطلاق النار تم التوصل إليه بإشراف موسكو لكنه لم يُحترم إطلاقاً.

وأعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان أن القوات الأرمينية خرقت "بشكل خطير الاتفاق الجديد"، منددةً بقصف مدفعي وهجمات على طول الجبهة.

وخلال الليل، أفادت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية شوشان ستيبانيان عن إطلاق قذائف مدفعية وصواريخ أذربيجانية على شمال الجبهة وجنوبها، خلال الساعات الثلاث الأولى بعد بدء سريان الهدنة.

وتحدث جيش ناغورني قره باغ في بيان أيضاً عن هجوم معاد صباحا في الجنوب، مشيراً إلى "خسائر وجرحى من الجانبين". وأوضحت فرق الإسعاف في قره باغ أنه "لم يتمّ استهداف البنى التحتية المدنية والمنازل بالضربات".

ومساء السبت، أعلنت وزارتا خارجية أرمينيا وأذربيجان في بيانين متطابقين، اتفاقاً على "هدنة إنسانية اعتباراً من 18 تشرين الأول/أكتوبر عند الساعة 00,00 بالتوقيت المحلي" (20,00 ت غ).

في ستيباناكيرت عاصمة الإقليم الانفصالي، كانت الليلة هادئة، وفق ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس. وصباحاً، كان لا يزال الهدوء سائداً في وقت فرّ معظم السكان من القصف منذ بدء المعارك في 27 أيلول/سبتمبر.

وتقول سفياتا بيتروسيان (65 عاماً) في أحد الشوارع الخالية وهي أم لشابين يقاتلان على الجبهة، إن "بلدنا يريد احترام الهدنة لكن الآخرين (الأذربيجانيين) لا يحترمونها. لا يمكننا أن نصدقهم، يمكنهم بسهوله انتهاكها".

- تصعيد في اليوم السابق -

أدت المعارك التي اندلعت منذ ثلاثة أسابيع إلى مقتل مئات الأشخاص. وبعد محاولة وقف إطلاق النار بإشراف موسكو، شهد النزاع تصعيداً جديداً السبت.

وتعهّدت أذربيجان بـ"الانتقام" لـ13 مدنياً بينهم أطفال، قُتلوا في الليلة السابقة في قصف استهدف غنجه ثاني مدن البلاد. ودُمّرت منازل كثيرة جراء القصف الذي أدى أيضاً إلى إصابة أكثر من 45 شخصاً بجروح، وفق ما أفاد المدعي العام.

وجاء إعلان الهدنة عقب تحدث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف هاتفيا ليلا مع نظيريه الأرمني والأذربيجاني وتشديده على "ضرورة الالتزام الصارم" باتفاق وقف إطلاق النار المتفق عليه في موسكو السبت، وفق بيان للخارجية الروسية.

من جهته رحّب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء السبت بالهدنة الإنسانية التي جاءت "إثر وساطة فرنسية" بالتنسيق مع رئيسي مجموعة مينسك (الولايات المتحدة وروسيا).

وفي غنجه، قام عشرات المسعفين السبت بعمليات بحث عن ناجين وجمعوا أشلاء بشرية في أكياس سوداء، الأمر الذي يجعل التعرف على هويات القتلى صعباً جداً.

وقال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في خطاب السبت "سننتقم في ساحة المعركة". ووصف أعداءه الانفصاليين بـ"الكلاب" وأرمينيا التي تدعمهم بأنها "فاشية".

واتّهمت تركيا أرمينيا بارتكاب "جرائم حرب".

من جهته، ندّد الاتحاد الأوروبي بهذه الضربات ودعا مرة جديدة "الأطراف كافة إلى الكفّ عن استهداف المدنيين".

واستُهدفت غنجه التي تضم 300 ألف نسمة، مرارا منذ بدء النزاع.

وأكد الانفصاليون الأرمن السبت أن المدينة تضمّ "أهدافاً شرعية" هي قاعدة جوية ومواقع عسكرية. وقبل بضع ساعات من الضربات على غنجه، استهدف قصف مدينتي ستيباناكيرت وشوشة في قره باغ.

ميدانياً، حققت أذربيجان تقدماً في الأسابيع الأخيرة من أن دون أن تتمكن من الانتصار في معركة حاسمة. ولا تعلن باكو الخسائر التي تتكبدها جراء النزاع، إذ لا تنشر أي حصيلة عسكرية أو مادية أو بشرية.

من جهتهم، يقول الانفصاليون إنهم قتلوا آلاف الجنود ويعترفون بأنهم أُرغِموا على التراجع إلا أنهم يؤكدون "السيطرة على الوضع". وأعلنوا رسمياً أنهم فقدوا حوالى 700 رجل فيما نزح نصف السكان البالغ عددهم 140 ألفاً.

وإضافة إلى الخشية من احتمال حصول أزمة إنسانية، هناك مخاوف من تدويل النزاع، إذ إن تركيا تقدم الدعم لأذربيجان بينما أرمينيا التي تدعم الانفصاليين مادياً وسياسياً وعسكرياً، لديها تحالف عسكري مع روسيا.

وانفصل إقليم ناغورني قره باغ ذو الغالبية الأرمينية، عن أذربيجان ذات الغالبية الشيعية الناطقة باللغة التركية، قبيل انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991، ما أدى إلى حرب أوقعت 30 ألف قتيل في تسعينات القرن الماضي. والمعارك الجارية حاليا هي الأخطر منذ وقف إطلاق النار المعلن عام 1994.

© 2020 AFP