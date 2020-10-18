إسرائيل تبدأ الخروج بحذر من قيود إغلاق فيروس كورونا

إيمانويل دوناند ا ف ب

راهبات متوجهات إلى كنيسة القيامة في البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2020

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القدس (أ ف ب)

بدأت إسرائيل الأحد خروجا حذرا من القيود المفروضة للحد من جائحة كوفيد -19، بعد شهر من فرض الإغلاق الشامل، معيدة فتح رياض الأطفال والشواطئ والحدائق الوطنية في ظل انخفاض في أعداد الإصابات الجديدة.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة، إن نحو مليون طفل سيعودون الأحد إلى رياض الأطفال وغيرها من المرافق.

وألغت القوانين الجديدة قيود الحركة التي كانت مقتصرة على مسافة ألف متر بعيدا عن المنزل، كما سمح للشركات التي ليس لديها تعامل مباشر مع الجمهور بالعودة إلى العمل.

كما أصبح بالإمكان تبادل الزيارات بين الأصدقاء والأقارب، لكن مع حصر التجمعات بما لا يزيد عن عشرة أشخاص في الأماكن المغلقة، وعشرين شخصا في الأماكن المفتوحة.

وأثارت إجراءات الإغلاق غضب بعض الإسرائيليين الذين يرون أن هدفها وقف الاحتجاجات ضد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

ودخلت إسرائيل الشهر الماضي، الإغلاق الثاني منذ أن سجلت أول إصابة بفيروس كورونا في شباط/فبراير.

وفرضت الحكومة قيودا صارمة في آذار/مارس استمرت لنحو الشهرين قبل أن تخففها مع عدم تسجيل أي إصابات ليومين متتالين. لكن كثيرين انتقدوا الحكومة معتبرين القرار سابقا لأوانه.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في مؤتمر صحافي مساء السبت "نخرج (من الحجْر) هذه المرّة بحذر، وفق الخطّة التي وضعها خبراء الصحة ووزارة الصحة".

وأكد منسق الاستجابة الوطنية الإسرائيلية لكورونا البروفسور روني جامزو الأحد عبر الإذاعة العامة، أن على الجمهور الحذر على الرغم من تخفيف القيود. وأضاف أن "التحدي الرئيسي ما زال قائما"، داعيا الجمهور إلى الاستمرار في مراعاة القواعد.

ومن المقرّر رفع القيود على مراحل، حتّى شباط/فبراير 2021.

واستثنيت من قرار تخفيف القيود، الأحياء التي يشكل اليهود المتشددون أغلبية فيها وصنفت مناطق "حمراء".

وتحدى الحاخام حاييم كانييفسكي الذي أصيب مؤخرا بالفيروس، قرار الحكومة إذ أمر بإعادة فتح مدارس الأولاد من اليهود المتشددين.

وكان نتانياهو وجه نداء مباشرا إلى سكان تلك الأحياء مستشهدا بالنصوص الدينية. وقال "أطلب من الجمهور المتدين اتباع هذه القواعد (...) التوراة يقدس الحياة، لدينا توراة الحياة ونحن بحاجة للحفاظ على الحياة والصحة".

وسجلت الدولة العبرية التي يبلغ عدد سكانها تسعة ملايين نسمة حتى الأحد، نحو 303 آلاف إصابة بالفيروس، و2202 وفاة.

© 2020 AFP