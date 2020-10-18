بطولة إسبانيا: فياريال يستفيد من سقوط ريال مدريد على أكمل وجه

لاعب وسط فياريال دانيال باريخو (يسار) خلال مباراة ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الاسباني لكرة القدم، مدريد في 3 تشرين الاول/اكتوبر 2020

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مدريد (أ ف ب)

استفاد فياريال على أكمل وجه من خسارة ريال مدريد حامل اللقب أمام ضيفه قادش صفر-1 السبت، لكي يتصدر الترتيب بعد فوزه على ضيفه فالنسيا 2-1 الأحد في المرحلة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبعد أن افتتح فياريال التسجيل منذ الدقيقة السادسة من ركلة جزاء نفذها باكو ألكاسير، أدرك فالنسيا التعادل بواسطة البرتغالي غونسالو غيديش (37)، قبل أن يقول دانيال باريخو كلمته في الدقيقة 69 بتسديدة من خارج المنطقة تحولت من قدم المدافع الفرنسي مكتار دياكابي وخدعت الحارس خاومي دومينيك، ملحقا بالفريق الذي دافع عن ألوانه من 2011 حتى هذا الصيف هزيمة ثانية تواليا وثالثة هذا الموسم.

وبفوزه الثالث هذا الموسم، رفع فياريال الذي لم يخسر على أرضه أمام فالنسيا في الدوري منذ كانون الثاني/يناير 2017، رصيده الى 11 نقطة في الصدارة بفارق نقطة أمام كل من ريال مدريد وخيتافي، الفائز السبت على برشلونة 1-صفر، وقادش وغرناطة الذي فاز السبت أيضا على إشبيلية 1-صفر.

وسيتراجع فياريال الذي أكمل اللقاء في ثوانيه الأخيرة بعشرة لاعبين بعد طرد الياباني تاكيفوسا كوبو، الى المركز الثاني في حال فوز ريال بيتيس (9 نقاط) على ريال سوسييداد (8 نقاط) لاحقا.

واستفاد أتلتيك بلباو من الوضع الصعب لضيفه ليفانتي لكي يحقق فوزه الثاني للموسم، وجاء بنتيجة 2-صفر سجلهما أليكس بيرنيغوير (68) وإينياكي وليامس (79)، رافعا رصيده الى 6 نقاط مقابل ثلاث لمنافسه الذي بقي في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وانتهت مباراة إيبار وأوساسونا بالتعادل السلبي، ليرفع الأول رصيده الى خمس نقاط والثاني الى سبع.

ويلعب لاحقا هويسكا مع بلد الوليد.

© 2020 AFP