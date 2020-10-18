بطولة إنكلترا: فان دايك سيخضع لعملية جراحية في ركبته ستبعده لأشهر عدة

لحظة الاحتكاك بين قلب دفاع ليفربول الهولندي فيرجيل فان دايك (يسار) وحارس ايفرتون جوردن بيكفورد (وسط) خلال مباراة الفريقين في الدوري الانكليزي لكرة القدم، ليفربول، شمال غرب انكلترا، في 17 تشرين الاول/اكتوبر 2020

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لندن (أ ف ب)

أفاد ليفربول، بطل الدوري الإنكليزي لكرة القدم، أن مدافعه الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك سيخضع لعملية جراحية في ركبته بعد تعرضه للاصابة السبت في مستهل مباراة الدربي ضد إيفرتون (2-2) في المرحلة الخامسة من "بريميرليغ" من دون ان يحدد الفترة الزمنية التي سيغيبها عن الملاعب.

وأصيب قلب الدفاع بعد دقاق معدودة على انطلاق المباراة إثر احتكاك بحارس إيفرتون جوردن بيكفورد، وخرج من الملعب ثم أرسل بعد اللقاء الى المستشفى لإجراء الفحوص اللازمة ثم زار طبيب متخصص صباحا للوقوف على مدى خطورة الإصابة.

وتبين أن الإصابة خطيرة بحسب فحوى البيان الصادر مساء الأحد عن ليفربول، إذ قال النادي "بإمكان ليفربول التأكيد أن فيرجيل فان دايك سيخضع لعملية جراحية في ركبته نتيجة الإصابة التي تعرض لها خلال تعادل الأحد في ملعب إيفرتون 2-2".

وتابع "تعرض قلب الدفاع لضرر في الأربطة بعد الحادثة مع حارس الـ+بلوز+ جوردن بيكفورد بعد 6 دقائق على بداية اللقاء في غوديسون بارك. اضطر فان دايك الى الخروج من المباراة وتبين في تقييم الإصابة أن هناك حاجة لعملية جراحية".

وأشار الى أنه "لم يتم في هذه المرحلة وضع جدول زمني محدد لعودته الى اللعب"، مضيفا "بعد العملية، سيبدأ فان دايك برنامج إعادة تأهيل مع الفريق الطبي في النادي من أجل السماح له باستعادة كامل لياقته بأقرب وقت ممكن".

وعادة ما يحتاج اللاعب لأشهر عدة من أجل التعافي من عملية جراحية مماثلة، وحتى أن بعض وسائل الإعلام البريطانية توقعت أن يغيب ابن الـ29 عاما عن الموسم بأكمله أو أقله حتى الأسابيع الأخيرة منه، ما يشكل ضربة قاسية للفريق ومدربه الألماني يورغن كلوب، إن كان على صعيد حملة الدفاع عن لقب الدوري المحلي الذي أحرزه "الحمر" للمرة الأولى منذ 1990، أو على صعيد مسابقة دوري أبطال أوروبا التي يبدأ مشواره فيها الأربعاء ضد أياكس الهولندي ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أتالانتا الإيطالي وميدتييلاند الدنماركي.

© 2020 AFP