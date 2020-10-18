بطولة فرنسا: فيلاش-بواش سيتحدث في شباط/فبراير عن تمديد عقده

فرانك فيف ا ف ب/ارشيف

مدرب مرسيليا الفرنسي أندريه فيلاش بواش في مواجهة باريس سان جرمان في الدوري الفرنسي في 13 ايلول/سبتمبر 2020

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مرسيليا (أ ف ب)

يشعر المدرب البرتغالي أندريه فيلاش بواش بالارتياح مع نادي مرسيليا الفرنسي، وسيتحدث "في شباط/فبراير" عن امكانية تمديد عقده، بحسب ما ذكر في حديث لوكالة فرانس برس.

قال فيلاش بواش البالغ 43 عاما "في شباط/فبراير، بمقدورنا الحديث. ستكون فترة انتقالات يناير (كانون الثاني) قد انتهت ويمكننا النظر نحو المستقبل".

تابع المدرب الذي ينتهي عقده في حزيران/يونيو 2021 "أنا مرتبط عاطفيا بالنادي، بتاريخه الذي أحب، اللاعبين الذين مروا هنا، التأثير الأوروبي لمرسيليا...هذا رائع! وأريد ايضا مواصلة هذا التاريخ، أن يكون لدي تأثيري الخاص في هذا النادي، لهذا السبب أريد دوما أن أبلي البلاء الحسن هنا".

وأعاد فيلاش بواش، القادم إلى النادي المتوسطي عام 2019، إلى دوري أبطال أوروبا، وهو النادي الفرنسي الوحيد الذي أحرزه عام 1993.

يلتقي مرسيليا الاربعاء أولمبياكوس اليوناني في الجولة الأولى من دور المجموعات، وذلك بعد غيابه سبع سنوات عن المسابقة القارية الأولى.

ورأى البرتغالي ان الموسم المقبل قد يكون نقطة انطلاق لمرسيليا "سنرى. بداية، لدينا تغييرات كثيرة في النواحي غير الرياضية، العقود وتأثير كوفيد-19، ستكون الامور قاسية على الجميع".

تابع "من جهتي، أنا جاهز لسماع خطة النادي. ساستمع، ولقد أحببت خطاب الرئيس". وكان جاك-هنري إيرود قد قال في حديث إذاعي "أحب مواصلة العمل مع فيلاش-بواش".

اضاف فيلاش-بواش "أنا منفتح على النقاش، لكن لسنا بحاجة لتمرير الرسائل عبر وسائل الإعلام".

وتحدث مدرب تشلسي وتوتنهام الانكليزيين السابق إلى مالك النادي الأميركي فرانك ماكورت "قلت للمالك، قبل ثلاثة او اربعة اسابيع، انه سيكون مرتاحا معي، لا ابحث عن شيء آخر.. مركزا على طموحات مرسيليا".

وكان فيلاش-بواش قريبا من الرحيل الصيف الماضي قبل سنة من انتهاء عقده، وذلك بعد رفضه التخلي عن المدير الرياضي الإسباني أندوني زوبيزاريتا. واكد ان النادي يعمل بشكل "جيد جدا" مع الاسباني الآخر بابلو لونغوريا خليفة "زوبي" بلقب مدير الكرة المساعد.

© 2020 AFP