تدهور صحة أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات بعد إصابته بفيروس كورونا

عباس مومني ا ف ب/ارشيف

صورة أرشيفية لأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أخذت في الثالث من آذار/مارس 2020

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رام الله (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب)

أكدت منظمة التحرير الفلسطينية الأحد، نقل أمين سرها صائب عريقات الذي أصيب مؤخرا بفيروس كورونا، للعلاج في أحد المستشفيات الإسرائيلية بعد تدهور صحته.

وقالت دائرة شؤون المفاوضات في المنظمة في بيان مقتضب أن نقله للعلاج تم "بسبب المشاكل الصحية المزمنة في جهازه التنفسي" و"لما يتطلبه وضعه من رعاية ورقابة طبية خاصة".

وقال شقيقه صابر عريقات لوكالة فرانس برس إن حالة شقيقه "ليست جيدة ويعاني ضعفا عاما ونقصا في الأكسجين".

وأكد نقله إلى "مركز رابين الطبي في بيتاح تكفا" داخل إسرائيل.

وكان العاهل الأردني عبد الله الثاني أعطى تعليمات بتوفير العناية الطبية اللازمة لعريقات في المستشفيات الأردنية في حال احتاج الأمر لذلك.

وخضع عريقات البالغ 65 عامًا والمصاب بتليّف رئوي، لعمليّة زرع رئة في مستشفى بالولايات المتحدة عام 2017 قبل استئناف أنشطته.

يشغل عريقات منصب أمين سرّ منظّمة التحرير الفلسطينيّة وهو قريب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وشارك في مفاوضات عدّة لمحاولة تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وكثّف في الأسابيع الأخيرة التصريحات المعارضة لتطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول خليجية في ظل عدم وجود اتفاق سلام بين الفلسطينيّين والدولة العبريّة.

وسجلت الضفة الغربية المحتلة حتى الأحد 42,490 إصابة بالفيروس، و381 وفاة.

© 2020 AFP