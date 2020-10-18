جائزة أراغون الكبرى: الإسبان يهيمنون على أرضهم وكوارتارارو الخاسر الأكبر

الدراجون الإسباني أليكس رينس (وسط) وأليكس ماركيز (يسار) وجوان مير يحتفلون بعد انهائهم جائزة اراغون الكبرى للدراجات النارية في المراكز الثلاثة الاولى تواليا، الكانيس في 18 تشرين الاول/اكتوبر 2020

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الكانييس (إسبانيا) (أ ف ب)

هيمن الإسبان على سباق فئة موتو جي بي في جائزة أراغون الكبرى للدراجات النارية، المرحلة العاشرة من بطولة العالم، وذلك بفوز أليكس رينس أمام مواطنيه أليكس ماركيز (هوندا) وزميله في سوزوكي جوان مير الذي تصدر الترتيب العام قبل اربع مراحل على ختام الموسم.

وأفاد مير على أكمل وجه من السباق السيء للفرنسي فابيو كوارتارارو الذي انطلق من المركز الأول لكنه عانى الأمرين وانتهى به الأمر خارج النقاط بعدما حل في المركز الثامن عشر، ما سمح لمنافسه الإسباني في التصدر بفارق 6 نقاط عن دراج ياماها.

وبالفوز الأول لرينس في 2020 والثالث في مسيرته ضمن الفئة الكبرى، أصبح الإسباني البالغ 24 عاما الفائز الثامن المختلف من أصل 10 سباقات أقيمت حتى الآن في هذا الموسم الاستثنائي الذي تأثر كثيرا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ما فرض تعديلات كثيرة على الروزنامة وإقامة سبعة سباقات من أصل 14 على الأراضي الإسبانية نتيجة إلغاء العديد من الجولات.

وسيبقى الدراجون في أراغون لخوض الجولة الحادية عشرة في عطلة نهاية الأسبوع المقبل لكن السباق سيكون تحت اسم جائزة تيرويل، على ان تقام الجولتان الثانية عشرة والثالثة عشرة في إسبانيا أيضا (جائزة أوروبا الكبرى على حلبة كاتالونيا وجائزة فالنسيا الكبرى في 8 و15 الشهر المقبل تواليا).

ومع دخول الأمتار الأخيرة من الموسم الذي غاب عنه حامل اللقب الإسباني الآخر مارك ماركيز بعد تعرض دراج هوندا لحادث خطير وكسر في ذراعه الأيمن تعرض له خلال المرحلة الافتتاحية في بلاده، تبدو الأفضلية لمير على حساب كوارتارارو بما أن ثلاثة من السباقات الأربعة المتبقية في إسبانيا، وذلك على الرغم من أن دراج سوزوكي لم يحقق حتى الآن أي فوز هذا الموسم، فيما حقق منافسه الفرنسي ثلاثة انتصارات.

وبعد أن كان في المركز العاشر على خط بداية السباق، "حققت انطلاقة ممتازة" بحسب ما أفاد رينس الذي شق طريقه حتى الصدارة مع الوصول الى اللفة الثامنة، ثم بقي في الطليعة في وقت كان كوارتارارو يخسر المراكز من دون أي مقاومة، حتى أنهى السباق متقدما بفارق 0,263 ثانية على أليكس ماركيز، الشقيق الأصغر لمارك حامل اللقب، فيما جاء مير ثالثا أمام الإسباني الآخر مارك فيناليس (هوندا).

- سباق موتو 2 للبريطاني لويس -

وفي فئة موتو 2، فاز البريطاني سام لويس وكرر بذلك انجازه في سباق جائزة فرنسا في الجولة الماضية، فيما قفز الإيطالي اينيا باستيانيني لصدارة الترتيب العام بحلوله ثانيا.

واستغل لويس الحادث في اللفات الاخيرة للمتصدر الإيطالي ماركو بيزيتشي ليتجاوزه ويفوز بالسباق متقدما على باستيانيني والإسباني خورخي مارتن الذي حل ثالثا.

وقال لويس البالغ من العمر 30 عاما "ايقاع بيزيتشي كان سريعا للغاية ولكنه انتهى بإيذائه وانا الآن في وضع يسمح لي بالقتال من اجل البطولة".

وفقد الإيطالي لوكا ماريني صدارة الترتيب العام لصالح مواطنه باستيانيني ليتراجع إلى المركز الثالث خلف لويس الذي اضحى ثانيا.

وتعرض ماريني لحادث خلال السباق مثل مواطنه فابيو جانانتونيو الذي كان في طليعة المتسابقين.

ويتصدر باستيانيني الترتيب برصيد 155 نقطة بفارق نقطتين فقط عن لويس وخمس نقاط عن ماريني.

- فوز إسباني أيضا في موتو 3 -

وكان الفوز في فئة موتو 3 إسبانياً أيضا على غرار موتو جي بي، وذلك بعد أن حل خاومي ماسيا (هوندا) في المركز الأول، فيما عزز مواطنه البرت اريناس (كاي تي أم) صدارته للترتيب العام بنيله نقاط المركز السابع.

وتقدّم ماسيا على الجنوب إفريقي دارين بايندر (كاي تي ام) ومواطنه راوول فيرنانيدز (كاي تي ام).

وقال ماسيا الذي حقق فوزه الثاني في البطولة، ما رفعه للمركز السادس في الترتيب العام، "لم أكن أتوقع الفوز، لكننا عملنا بجد في نهاية هذا الأسبوع. في الجزء الأخير من السباق، كان إطاري الخلفي مهترئاً جدًا".

وأضحى ماسيا الدراج رقم 100 الذي يفوز بألوان الصانع الياباني هوندا ضمن جميع فئات بطولة العالم للدراجات النارية. والفوز الأول لهولندا يعود لعام 1961.

وعزز أريناس صدارته للترتيب العام بـ144 نقطة بعد ان حل سابعا، متقدما بفارق 13 نقطة على الياباني آي أوغورا (هوندا) نتيجة اكتفاء الأخير بالمركز الرابع عشر في سباق الأحد، فيما يحتل الإيطالي سيليستينو فييتي (كاي تي ام) المركز الثالث برصيد 126 نقطة.

- ترتيب الخمسة الأوائل في سباق موتو جي بي:

1- الإسباني أليكس رينس (سوزوكي) 41:54.391 دقيقة

2- الإسباني أليكس ماركيز (هوندا) بفارق 0,263 ثانية

3- الإسباني جوان مير (سوزوكي) بفارق 2,644 ث

4- الإسباني مافريك فيناليس (ياماها) بفارق 2,880 ث

5- الياباني تاكاكي ناكاغامي (هوندا) بفارق 4,570 ث

- ترتيب بطولة العالم لفئة موتو جي بي:

1- الإسباني جوان مير 121 نقطة

2- الفرنسي فابيو كوارتارارو 115

3- الإسباني مافريك فيناليس 109

4- الإيطالي أندريا دوفيتسيوزو 106

5- الياباني تاكاكي ناكاغامي 92

© 2020 AFP