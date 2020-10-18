دورة سان بطرسبورغ: روبليف يحرز لقبه الرابع هذا العام

اولغا مالتسيفا ا ف ب

الروسي اندري روبليف خلال مواجهته الكرواتي بورنا تشوريتش في نهائي دورة سان بطرسبورغ لكرة المضرب في 18 تشرين الاول/اكتوبر 2020

إعلان اقرأ المزيد

سان بطرسبورغ (أ ف ب)

احرز الروسي اندري روبليف لقبه الرابع خلال عام 2020 اثر تتويجه بطلا لدورة سان بطرسبورغ الروسية، وذلك بفوزه على الكرواتي بورنا تشوريتش 7-6 (7-5) و6-4 في المباراة النهائية الاحد.

واللقب هو الرابع لروبليف منذ مطلع العام الحالي بعد احرازه دورات الدوحة واديلاييد الاسترالية وهامبورغ الالمانية، وهو نفس عدد الدورات التي توج بها الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف اول عالميا هذا العام ايضا، علما بان الموسم شهد اضطرابات كثيرة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وتوقف في منتصف اذار/مارس ولم يعاود نشاطه الا في تموز/يوليو.

وبهذا الفوز عزز روبليف من آماله في المشاركة للمرة الأولى في مسيرته ببطولة الماسترز الختامية المقررة في لندن الشهر المقبل.

ويتخلف روبليف بفارق 249 نقطة عن الارجنتيني دييغو شفارتسمان صاحب المركز الثامن وآخر المتأهلين في الوقت الحالي للبطولة التي تجمع سنويا افضل ثمانية لاعبين خلال الموسم.

© 2020 AFP