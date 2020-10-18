سبعة قتلى وعشرات الجرحى في هجوم استهدف الشرطة الأفغانية

كريم جعفر اف ب

رئيس لبمجلس الأعلى للمصالحة في أفغانستان عبد الله عبد الله (وسط) في نهاية جلسة محادثات بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان في الدوحة في 12 أيلول/سبتمبر 2020

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هرات (أفغانستان) (أ ف ب)

أسفر هجوم بسيارة مفخخة استهدف مقرا للشرطة الأفغانية في ولاية غور (غرب) عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 70 بجروح، وفق ما أفاد مسؤولون.

ووقع الهجوم في فيروز كوه، عاصمة الولاية التي لم تشهد الكثير من أعمال العنف مقارنة بغيرها من مناطق البلاد خلال السنوات الماضية.

وأفادت وزارة الداخلية أن السيارة انفجرت عند مقر شرطة غور حوالى الساعة 11,00 صباحا.

وأفاد مسؤول صحي في غور يدعى جمعة غول يعقوبي فرانس برس أن الضحايا من المدنيين وعناصر الأمن.

وأشارت وزارة الداخلية إلى مقتل وإصابة 20 شخصا في الهجوم، دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد عن الهجوم. لكن شهد القتال بين حركة طالبان والحكومة تصعيدا في الأسابيع الأخيرة على الرغم من محادثات السلام الجارية في الدوحة.

وأفاد المتحدث باسم حاكم ولاية غور عارف عبير أن "الانفجار كان قويا للغاية. هناك قتلى وجرحى وينقلهم الناس إلى المستشفيات".

وأشار إلى أن الانفجار ألحق أضرارا بمبان قريبة تعنى بشؤون النساء وذوي الاحتياجات الخاصة.

وانطلقت محادثات السلام بين طالبان والحكومة الأفغانية في الدوحة الشهر الماضي، لكن العنف لم يتوقف على الأرض.

لكن يبدو أن المحادثات تجمدت لعدم تمكن الحركة والحكومة من وضع إطار عمل أساسي للمفاوضات.

ستر-امح-مام-ادس/لين/لو

© 2020 AFP