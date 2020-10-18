موتو جي بي: روسي يغيب عن جائزة تيرويل الكبرى

لويس خيني ا ف ب/ارشيف

حقق الايطالي فالنتينو روسي لقب بطولة العالم للدراجات النارية في الفئة الاولى "موتو جي بي" في سبع مناسبات، بينها أربع مع ياماها.

إعلان اقرأ المزيد

الكانييس (إسبانيا) (أ ف ب)

أعلن فريق ياماها المشارك في بطولة العالم لسباقات الدراجات النارية "موتو جي بي" الأحد، أن بطل العالم السابق الإيطالي فالنتينو روسي سيغيب عن سباق جائزة تيرويل الكبرى على حلبة أراغون الإسبانية الاسبوع المقبل.

وكان روسي (41 عاما) أعلن الخميس عن انسحابه من سباق جائزة أراغون الاسبانية الكبرى الذي يقام على الحلبة عينها اليوم الأحد، بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال روسي حينها "استيقظت صباح اليوم وشعرت أنني لست بخير. شعرت بألم في عظامي وكانت لدي حمى طفيفة (...) أنا حزين وغاضب لأني بذلت قصارى جهدي لاحترام البروتوكول".

وأوضح ياماها أنه لن يتم استبدال روسي بأي دراج آخر في السباق وإن الإسباني مافريك فينياليس سيكون ممثله الوحيد على الحلبة، كما هو الحال في سباق أراغون.

في سياق متصل أعلنت شركة ميشلان التي تزود الفرق المشاركة في بطولة العالم بالإطارات أن أحد فنييها مصاب بالفيروس وقد تم وضعه في الحجر الصحي رفقة شخص آخر كان على تواصل معه.

© 2020 AFP