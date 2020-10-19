الصين تنتقد الولايات المتحدة بعد التهديد بفرض عقوبات مع إنهاء حظر الأسلحة على إيران

دبابات وناقلات جند روسية مصفحة تشارك في مناورات عسكرية في ميدان برودبوي بمنطقة فولغوغراد، جنوب روسيا ، في 24 أيلول/سبتمبر 2020 خلال تدريبات "القوقاز - 2020" التي شاركت فيها بشكل خاص الصين وإيران

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بكين (أ ف ب)

اتهمت الصين الاثنين الولايات المتحدة بنشر الأسلحة و"التدخل" في شؤون الدول الأخرى بعد أن هددت واشنطن بفرض عقوبات على أي دولة تستغل إنهاء حظر دولي لبيع الأسلحة إلى إيران.

إذ حذر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو من تزويد الجمهورية الإسلامية بالسلاح بعد أن قالت طهران إن الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة منذ فترة طويلة على مثل هذه الصفقات قد انتهى.

وقالت وزارة الخارجية الصينية الاثنين إن تصريحات بومبيو "غير مبررة على الإطلاق".

وقال المتحدث باسم الوزارة تشاو ليجيان للصحافيين إن "الولايات المتحدة هي التي تبيع الأسلحة والذخيرة في كل مكان وتستخدم التجارة العسكرية لخدمة المصالح الجيوسياسية وحتى تتدخل علنا في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".

ورداً على سؤال عما إذا كانت الصين ستبيع الآن أسلحة لإيران، لم يتطرق تشاو بشكل مباشر إلى الأمر لكنه قال إن بكين "ستتعامل مع التجارة العسكرية وفقًا لسياسة التصدير العسكرية الخاصة بها والتزاماتها الدولية".

كان من المقرر أن يُرفع الحظر المفروض على بيع الأسلحة التقليدية لإيران تدريجياً اعتباراً من 18 تشرين الأول/أكتوبر بموجب أحكام قرار الأمم المتحدة الذي صدق الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى العالمية.

وأشادت طهران التي يمكنها الآن شراء أسلحة من روسيا والصين وأماكن أخرى، بانتهاء الحظر بصفته انتصارًا دبلوماسيًا على عدوتها الولايات المتحدة التي حاولت الإبقاء على تجميد مبيعات الأسلحة لأجل غير محدد.

انسحب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي في 2018 وأعاد من جانب واحد فرض عقوبات مشددة على إيران.

وقد اتهمت الصين، الشريك التجاري الرئيسي لإيران، الولايات المتحدة بمفاقمة التوترات بشأن برنامج الأسلحة الإيراني بانسحابها من الاتفاق.

وسافر وزير الخارجية الإيراني إلى بكين هذا الشهر لإجراء محادثات شملت التجارة والدفاع.

© 2020 AFP