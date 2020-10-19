تصنيف المحترفين: روبليف ثامنا

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الروسي اندري روبليف خلال مواجهته الكرواتي بورنا تشوريتش في نهائي دورة سان بطرسبورغ لكرة المضرب في 18 تشرين الاول/اكتوبر 2020

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باريس (أ ف ب)

صعد الروسي أندري روبليف الى المركز الثامن في تصنيف رابطة اللاعبين المحترفين في كرة المضرب الصادر الإثنين، بعد تتويجه بلقب دورة سان بطرسبورغ الروسية.

وعزز روبليف المتوج على حساب الكرواتي بورنا تشوريتش، حظوظه بالظفر باحدى البطاقتين الاخيرتين المؤهلتين الى بطولة الماسترز الختامية.

ورفع الروسي البالغ من العمر 22 عاما غلته من الالقاب هذا الموسم الى أربعة بعد الدوحة واديلايد الاسترالية وهامبورغ الالمانية، وهو نفس عدد الدورات التي توج بها الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا والذي حافظ على الريادة أمام الاسباني رافايل نادال والنمسوي دومينيك تييم والسويسري روجيه فيدرر واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس والروسي دانييل مدفيديف.

وعزز الالماني ألكسندر زفيريف موقعه في المركز السابع بعد تتويجه بلقب دورة كولونيا على حساب الكندي فيليكس اوجيه-الياسيم.

في ما يلي ترتيب المصنفين العشرة الأوائل:

1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 11740 نقطة

2- الإسباني رافايل نادال 9850

3- النمسوي دومينيك تييم 9125

4- السويسري روجيه فيدرر 6630

5- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 5925

6- الروسي دانييل مدفيديف 5890

7- الألماني ألكسندر زفيريف 4855

8- الروسي أندري روبليف 3429

9- الأرجنتيني دييغو شفارتسمان 3180

10- الإيطالي ماتيو بيريتيني 3075

© 2020 AFP