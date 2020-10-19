ديموقراطيون في الكونغرس الأميركي يحضّون السلطات المصرية على إطلاق سراح السجناء السياسيين

محمد الشاهد ا ف ب/ارشيف

الناشط المصري علاء عبد الفتاح مع والدته في القاهرة في العام 2014

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واشنطن (أ ف ب)

حضّ أعضاء ديموقراطيون في الكونغرس الأميركي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على إطلاق سراح سجناء سياسيين، معتبرين أن جائحة كوفيد-19 تعرّض هؤلاء للموت في مراكز احتجازهم.

ويأتي التحذير قبل أسبوعين من موعد الانتخابات الأميركية التي تظهر استطلاعاتها أن الرئيس دونالد ترامب، الذي يقيم تحالفا وثيقا مع السيسي، يتخلّف عن خصمه الديموقراطي جو بايدن.

وفي رسالة موّجهة إلى السيسي الذي تعد بلاده من أكثر البلدان استفادة من المساعدات الأميركية، قال أكثر من خمسين عضوا في الكونغرس للرئيس المصري إن صون حقوق الإنسان "أمر أساسي في الشراكة الأميركية-المصرية".

وجاء في الرسالة التي شارك في صوغها النائب الديموقراطي التقدمي رو خانا أن "حبس سجناء الرأي من دون وجه حق وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان يقوض بشكل أساسي تلك الشراكة وتلك العلاقات".

كذلك وقّع الرسالة مرشّحان رئاسيان ديموقراطيان سابقان هما بيرني ساندرز وإليزابيث وارن.

وأثار أعضاء الكونغرس قضية سناء سيف، الناشطة التي اعتقلت في حزيران/يونيو من أمام مكتب النائب العام.

ووجّهت لسيف اتّهامات بـ"إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي"، وفق محاميها.

وسناء سيف هي شقيقة علاء عبد الفتاح، الناشط السياسي خلال الثورة التي أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وأوقف علاء عبد الفتاح في أيلول/سبتمبر 2019 إثر تظاهرات نادرة تطالب برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقضى سجينان على الأقل قيد التوقيف هذا العام في مصر، أحدهما مصطفى قاسم، وهو أميركي اعتقل خلال حملة قمع واسعة النطاق جرت في العام 2013 وكان قد أضرب عن الطعام.

وقال خانا في بيان "حتى في خضم جائحة عالمية، يواصل الرئيس السيسي احتجاز سجناء في سجون خطرة شديدة الاكتظاظ".

وتابع "يجب على الرئيس السيسي أن يطلق سراح نشطاء حقوق الإنسان والمحامين وغيرهم من سجناء الرأي قبل ان يواجهوا الموت بكوفيد-19 خلف القضبان".

وأكدت الفرنسية سيلين لوبران، زوجة الناشط رامي شعث المعتقل والمصاب بأمراض عدة، أهمية الرسالة في تعبئة أعضاء الكونغرس قبل نحو أسبوعين من موعد الانتخابات الأميركية.

وقالت إن العريضة "توّجه رسالة قوية للحكومة المصرية بأن إدارة ديموقراطية والكونغرس لن يسكتا عن ملف حقوق الإنسان والسجناء السياسيين في مصر".

© 2020 AFP