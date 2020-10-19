غوارديولا يتحدى أغويرو لكي يستحق عقدا جديدا مع سيتي

المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا (يسار) لحظة استبداله الأرجنتيني سيرخيو أغويرو ضد ارسنال في الدوري الانكليزي لكرة القدم، مانشستر، شمال غرب انكلترا، في 17 تشرين الاول/اكتوبر 2020

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لندن (أ ف ب)

أفاد المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا أن على مهاجمه الأرجنتيني سيرخيو أغويرو أن يقاتل من أجل أن يستحق عقدا جديدا مع مانشستر سيتي الإنكليزي، على الرغم من أنه الهداف التاريخي للنادي.

ودخل أغويرو الذي عاد السبت الى الفريق بعد غياب لأربعة أشهر بسبب الإصابة وشارك في الفوز على أرسنال 1-صفر في الدوري الممتاز، العام الأخير من العقد الذي يربطه بالنادي.

وسجل الأرجنتيني البالغ 32 عاما منذ قدومه الى سيتي عام 2011 من أتلتيكو مدريد الإسباني 254 هدفا ولعب دورا أساسيا في قيادته الى إحراز لقب الدوري الممتاز أربع مرات، لاسيما عام 2012 حين أهداه اللقب الأول منذ 1968 بتسجيله هدف الفوز على كوينز بارك رينجرز 3-2 في الوقت بدل الضائع من مباراة المرحلة الختامية، مبقيا فريقه في الصدارة بفارق الأهداف أمام جاره اللدود مانشستر يونايتد.

لكن ما حققه الأرجنتيني خلال الأعوام الماضية لن يشفع له حين يبدأ وإدارة النادي المفاوضات من أجل تجديد العقد، بحسب ما ألمح غوارديولا الذي يخوض أيضا عامه الأخير في العقد الذي يربطه بالـ"سيتيزينس".

وشدد المدرب الإسباني على أهمية أن يعمل أغويرو جاهدا من أجل استعادة كامل لياقته البدنية ومستواه السابق، موضحا "الأمر الأهم هو أن يعود سيرخيو الى وضع بدني جدي، أن يبدأ الدخول في وتيرته، الا يتعرض لإصابات أخرى وأن يلعب جيدا".

وتابع "يعلم أهميته بالنسبة لنا. يلعب ما يعنيه لنا. لكن عليه الآن أن يظهر كغيره، بينهم أنا أولا، بأنه يستحق مواصلة المشوار هنا من خلال اللعب بشكل جيد والفوز بالمباريات".

ولعب أغويرو دورا في الهدف الذي سجله سيتي السبت ضد أرسنال من خلال التوغل قبل التمرير الى فيل فودن الذي اختبر حظه فاصطدم بتألق الحارس الألماني بيرند لينو، لكن الكرة سقطت أمام رحيم ستيرلينغ فتابعها في الشباك.

وعكرت اللقطة التي قام بها الأرجنتيني حيال الحكمة المساعدة سيان ماسي-إليس عودته الى الملاعب، بعد أن وضع يده على كتفها خلال الشوط الثاني ما جعله عرضة للانتقادات من لاعبين سابقين وخبراء كرة القدم والجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ووصف البعض تصرف الأرجنتيني بأنه غير محترم في التعامل مع امرأة، لكن غوارديولا دافع عن لاعبه قائلا "سيرخيو من ألطف الأشخاص الذين قابلتهم في حياتي... ابحثوا عن المشاكل في مواقف أخرى وليس في هذه الحالة".

© 2020 AFP