اليونان تطالب الاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاق الاتحاد الجمركي مع تركيا

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وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس خلال زيارة إلى بودابست في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2020

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اثينا (أ ف ب)

طالب وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس الاتحاد الأوروبي في خطاب بالنظر في تعليق اتفاق الاتحاد الجمركي بين بروكسل وتركيا، على ما أفادت وكالة الأنباء اليونانية الثلاثاء.

وذكرت الوكالة إن ديندياس كتب إلى أوليفر فاريلي مفوّض سياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسع يطلب منه النظر في الإجراء ردًا على انتهاكات تركيا المتكررة للاتفاق.

في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان، أصبحت تركيا قوة إقليمية حازمة بشكل متزايد وهي منخرطة الآن في نزاع مع اليونان وقبرص حول احتياطيات النفط والغاز في شرق البحر المتوسط.

في آب/أغسطس، أرسلت تركيا سفينة لاستكشاف الغاز إلى المياه التي تطالب بها اليونان جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية.

أمضت السفينة قرابة الشهر في المنطقة قبل أن تنسحب في أوائل أيلول/سبتمبر.

في ختام قمة الأسبوع الماضي، أدان زعماء الاتحاد الأوروبي الجمعة "الإجراءات والاستفزازات الأحادية الجانب" لتركيا في البحر المتوسط.

وحذّر التكتل أنقرة من أنها ستدرس فرض عقوبات في قمتها المقبلة في كانون الأول/ديسمبر إذا لم تغير تركيا سياستها.

© 2020 AFP