دوري ابطال اوروبا: اشبيلية ينتزع التعادل السلبي من تشلسي في لندن

مايك هويت POOL/ا ف ب

لاعب وسط اشبيلية الارجنتيني ماركوس اكونا (يمين) في صراع على الكرة مع المغربي حكيم زياش جناج تشلسي في لقاء الفريقين في دوري ابطال اوروبا. 20 تشرين الاول/اكتوبر 2020

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لندن (أ ف ب)

انتزع اشبيلية الاسباني بطل الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) الموسم الفائت التعادل السلبي من مضيفه تشلسي الانكليزي في الجولة الاولى من دوري ابطال اوروبا لكرة القدم الثلاثاء في لندن.

واعتمد النادي الاندلسي على اللعب الجماعي خلافا لاصحاب الارض الذين عولوا كثيرا على المهارات الفردية للاعبيهم لا سيما المهاجمين منهم الذين لم يتمكنوا من حسم النتيجة في صالحهم.

وعاد الحارس السنغالي ادوار مندي بين الخشبات الثلاث بعد تعافيه من اصابة عضلية تعرض لها خلال تواجده في صفوف منتخب بلاده لخوض المباريات الدولية، فكان واثقا وتصدى لاكثر من محاولة لاشبيلية الذي لم يخسر سوى مباراتين في اخر 27 في مختلف المسابقات.

سيطر اشبيلية على مجريات اللعب في الشوط الاول وسنحت له فرصتان الاولى لسوسو من كرة رأسية واخرى لجناحه الارجنتيني لوكاس اوكامبوس، مقابل فرصة وحيدة لمهاجم تشلسي الالماني تيمو فيرنر اطاح بها فوق العارضة اواخر الشوط الاول.

ثم دانت السيطرة لفريق العاصمة الانكليزية في الشوط الثاني وكانت اخطر فرصة له تسديدة المدافع كورت زوما الرأسية من ركلة ركنية لكن حارس اشبيلية المغربي ياسين بونو تصدى له.

وعلى الرغم من انفاقه 220 مليون جنيه استرليني (284 مليون دولار) في الاشهر الاخيرة، فان تشلسي لم يحقق الفوز سوى في مباراتين من اصل ستة في مختلف المسابقات وعانى الفريق لا سيما في خطوطه الدفاعية حيث استقبلت شباكه العديد من الاهداف وتحديدا في المباراتين الاخيرتين على ارضه في الدوري حيث سقط في فخ التعادل مع وست بروميتش البيون 3-3 ومع ساوثمبتون بالنتيجة ذاتها.

ولم يخسر اشبيلية في اخر اربع مباريات ضد فريق انكليزي، اذ تغلب على مانشستر يونايتد في ثمن نهائي دوري الابطال عام 2018، ثم على الفريق ذاته في نصف نهائي الدوري الاوروبي في اب/اغسطس الماضي، كما فاز على ولفرهامبتون ايضا في ربع نهائي الدوري الاوروبي الموسم الفائت.

وفي مباراة ثانية في المجموعة ذاتها بين فريقين يخوضان باكورة مشاركاتهما في المسابقة القارية، تعادل رين الفرنسي مع كراسنودار الروسي 1-1. سجل للاول سيهرو غيراسي (56 من ركلة جزاء)، وللثاني كريستيان راميريز (59).

© 2020 AFP